20+ человек, которые способны создать шедевр из нескольких кусков дерева

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Первые постройки, в которых было применено дерево, появились около 10 тыс. лет назад. Древесина же стала основой и одного из величайших изобретений человечества — бумаги: именно ее использовал в начале II века китайский министр Цай Лунь для производства первых в мире прочных листов, на которых можно было писать. Несмотря на изобретение множества синтетических материалов, люди по-прежнему выбирают дерево для строительства, создания мебели и детских игрушек.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые могут из обычной деревяшки создать настоящее произведение искусства.

«Я сделал бар для белок»

«На создание этого бара у меня ушло 3 месяца. Это лучшая из моих работ и самый большой предмет моей гордости»

«Я сконструировал свой второй мотоцикл из палочек для мороженого»

«Надеюсь, птицам это понравится»

Дверь этого домика ведет в пространство под лестницей

«Закончил сборку разделочной доски из 157 „блоков“ из древесины черного ореха, глазкового клена и падука»

«После 8 месяцев тяжелой работы я могу наконец сказать, что доделал эту лестницу. На нее ушло около 1 600 часов»

«Мой 14-летний сын сделал этот кофейный столик из красного дуба для своей сестры и ее парня в качестве рождественского подарка»

«Недорогой рабочий стол, который я сделал своими руками»

«Я создал эту раздвижную дверь с видом Чикаго»

«У моей жены была мечта работать с деревом. И она ее наконец осуществила и сделала для меня этот стол»

«Вырезал это из досок со старой заброшенной фермы для друга, у которого недавно умер его мопс»

«Я смастерил этот „бесконечный“ зеркальный столик и оборудовал его 600 программируемыми лампочками»

«Моя девушка работает учителем, и я смастерил для нее этот табурет»

«Первая мебель, которую я сделал своими руками»

Когда тебе нужен уголок спокойствия среди безумства этого мира

«Подарил сыну на 3-летие его первую взрослую кровать, сделанную своими руками»

«Этот комод — творение моих рук»

«Смастерил эту колонку в качестве подарка дочери на выпускной»

«Построил себе домашний развлекательный центр»

«Я сделал это кресло-качалку из фанеры»

«Построил для сына домик-кровать с подсветкой»

«Моему парню нужен был кофейный столик, и вот плод нашего совместного труда»

«Я построил игровой домик для детей, вдохновляясь игрой про Зельду»

«Я начал возводить эту арку, не имея никакого дизайн-проекта»