20+ человек, которые способны создать шедевр из нескольких кусков дерева
Первые постройки, в которых было применено дерево, появились около 10 тыс. лет назад. Древесина же стала основой и одного из величайших изобретений человечества — бумаги: именно ее использовал в начале II века китайский министр Цай Лунь для производства первых в мире прочных листов, на которых можно было писать. Несмотря на изобретение множества синтетических материалов, люди по-прежнему выбирают дерево для строительства, создания мебели и детских игрушек.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые могут из обычной деревяшки создать настоящее произведение искусства.
«Я сделал бар для белок»
«На создание этого бара у меня ушло 3 месяца. Это лучшая из моих работ и самый большой предмет моей гордости»
«Я сконструировал свой второй мотоцикл из палочек для мороженого»
«Надеюсь, птицам это понравится»
Дверь этого домика ведет в пространство под лестницей
«Закончил сборку разделочной доски из 157 „блоков“ из древесины черного ореха, глазкового клена и падука»
«После 8 месяцев тяжелой работы я могу наконец сказать, что доделал эту лестницу. На нее ушло около 1 600 часов»
«Мой 14-летний сын сделал этот кофейный столик из красного дуба для своей сестры и ее парня в качестве рождественского подарка»
«Недорогой рабочий стол, который я сделал своими руками»
«Я создал эту раздвижную дверь с видом Чикаго»
«У моей жены была мечта работать с деревом. И она ее наконец осуществила и сделала для меня этот стол»
«Вырезал это из досок со старой заброшенной фермы для друга, у которого недавно умер его мопс»
«Я смастерил этот „бесконечный“ зеркальный столик и оборудовал его 600 программируемыми лампочками»
«Моя девушка работает учителем, и я смастерил для нее этот табурет»
«Первая мебель, которую я сделал своими руками»
Когда тебе нужен уголок спокойствия среди безумства этого мира
«Подарил сыну на 3-летие его первую взрослую кровать, сделанную своими руками»
«Этот комод — творение моих рук»
«Смастерил эту колонку в качестве подарка дочери на выпускной»
«Построил себе домашний развлекательный центр»
«Я сделал это кресло-качалку из фанеры»
«Построил для сына домик-кровать с подсветкой»
«Моему парню нужен был кофейный столик, и вот плод нашего совместного труда»
«Я построил игровой домик для детей, вдохновляясь игрой про Зельду»
«Я начал возводить эту арку, не имея никакого дизайн-проекта»
А вы умеете делать вещи из дерева? Или, возможно, вы используете для рукоделия какой-то другой материал?
Фото на превью TexasKolache / reddit