20+ человек, которым дали груду хлама, а они превратили ее в достойную вещь

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Героям нашей статьи нравится спасать старые и, казалось бы, безнадежно испорченные временем и грязью предметы. Они на собственном опыте убедились, что под слоем пыли и ржавчины часто скрываются качественные вещи, которые просто нужно отмыть и немного отреставрировать. В общем, они не боятся даже самых запущенных случаев.

AdMe.ru обожает наблюдать за тем, как вещи с историей получают вторую жизнь. Сегодня вы, к примеру, увидите, во что может превратиться груда хлама в умелых руках, и почему не стоит спешить выбрасывать почерневшую от копоти посуду.

«Я знал, что смогу превратить эту груду старья в изящную вещь»

«Моя медная раковина окислилась, но я привела ее в порядок с помощью мягкого моющего средства, яблочного уксуса и тонкого слоя зубной пасты»

«Купил целых 3 убитых сковородки всего за $ 6. Под слоем грязи и ржавчины скрывалась качественная посуда»

«Сделала для своей племянницы комод в стиле Гарри Поттера»

Преображение мусорного ведра

«Всего-то нужно было подержать кастрюлю ночь в высокотемпературном средстве для духовок и грилей»

«Восстановил детский стульчик 50-х годов, которым пользовались еще мои бабушка и мама. Теперь его можно отдать сестре, которая недавно родила»

«Только что купили мойку высокого давления, и первым делом отмыли с ее помощью скамейку, которой уже 20 лет»

«Моя мама давно хотела винтажный миксер. На барахолке я нашел один в рабочем состоянии за $ 5. Пришлось как следует постараться, чтобы мама получила свой долгожданный подарок на Рождество»

Машина теперь как новенькая

«Отреставрировала сумку Louis Vuitton, которую я купила за $ 75»

А мишка-то, оказывается, совсем и не коричневый

«Привел эти видавшие виды сапоги Corcoran в порядок»

«Купила эту серебряную сахарницу всего за $ 3. Вот как она выглядит после тщательной полировки»

«Купил за $ 50 точную копию кресла Германа Миллера. Немного усилий — и теперь оно как новенькое»

«Эта плита так обросла грязью, что вместо чистящих средств пришлось использовать шпатель и лезвия»

«Постирал ковер, который достался мне от прежних владельцев. Я и понятия не имел, что у него такой замысловатый узор»

«Привести в порядок эту винтажную игрушку было настоящим испытанием»

«Начал восстанавливать старый кожаный диван. Разница, впечатляет, да?»

Вот что значит профессиональная реставрация

«Не могу поверить, что я смог отчистить это автомобильное кресло»

«Купил столик за $ 2. Это было самое настоящее чудовище Франкенштейна, собранное из дешевого дерева. Понадобилось 2 дня, чтобы вернуть его к жизни»

Как вы справляетесь с сильными загрязнениями? Какими проверенными способами пользуетесь?