20+ человек, которые выглядят так, словно лжет то ли паспорт, то ли зеркало

Есть среди нас те, кто частично повторил судьбу Бенджамина Баттона: казался в 13 старше, чем в 30 лет. Есть те, кто в любом возрасте выглядит так, словно поставил старение на паузу. Кто-то же, напротив, перевел этот режим в ускоренный формат. Все мы с возрастом меняемся по-разному, и не всегда легко понять, сколько на самом деле лет человеку перед нами.

AdMe.ru взглянул на фото, а после этого прочитал описание к снимкам. Ведь нередко без пометок тяжело определить реальный возраст человека, который запечатлен.

«Здесь я выгляжу как 30-летний актер, пытающийся изобразить подростка в мыльной опере начала нулевых. На самом деле мне лет 18–20»

«Мне 17»

«Это моя сестра Тони с домашней завивкой в ​​1987 году. Она сказала мне сжечь эту фотографию. Она выглядит на 83, а ей всего 13»

«Твоя 40-летняя тетя или маленькая девочка»

«Я и моя девушка выглядим как пара 16-летних, хотя мы оба взрослые»

«Я похожа на взрослую женщину, хотя мне здесь 16»

«Фото моей мамы, когда ей было около 15 лет»

«Моя сестра выглядит на 12, хотя на самом деле ей 22»

«Моя мама в 1978 году... в 13 лет»

«Мой первый день в 8-м классе или мое первое родительское собрание?»

«В 7-м классе я выглядела как разведенка с 2 детьми»

«Документы на работе. Мне 40»

«Моя лучшая подруга в 11 лет»

«Фото моей тети 1990 года. Она школьница в старших классах»

«Мой школьный ежегодный альбом. Так выглядели дети в 8-м классе»

«Ни за что не дал бы тебе 41 год»

«Мой папа держит сына. Он выглядит как измученный продавец подержанных автомобилей, хотя ему здесь всего 19 лет»

«Мне 48 лет. Я бабушка в татуировках. Думаю, что выгляжу далеко не потрепанной»