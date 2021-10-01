20+ человек, которые все лето не разгибали спины ради урожая и до сих пор в шоке от результата

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Те, кто хоть раз пытался вырастить фрукты и овощи своими руками, отлично знают, насколько это трудоемкий процесс. Посадка, подкормка, прополка, полив — все это требует времени, а зачастую и денег на семена, удобрения, рабочие инструменты. Но самое обидное, что никаких гарантий богатого урожая никто дать не может.

Мы в AdMe.ru посмотрели фотографии садоводов, которые увидели результаты своего труда и прослезились. Этим людям можно только посочувствовать.

«Знакомые угостили своим урожаем кабачков и огурцов. Ржали очень долго»

«Кто не понял: большой — огурец, маленький — кабачок».

«Я съел арбуз и решил прорастить его семена. Урожай оказался вкусным и сладким, вот только размер подвел: диаметр ягод не превышает 5 см»

«Попробуем еще раз в следующем году».

«О да. Мой самый большой урожай на сегодняшний день»

«Месяцы труда в огороде наконец-то окупились»

«Сегодня я собрала мой первый урожай кукурузы»

«Джем, пирог, сок... С таким урожаем возможности безграничны!»

«Это мой урожай с 3 разных кустов картофеля. Не волнуйтесь, на вкус он тоже был ужасен»

«Весной я посадил 6 зубчиков чеснока. Это мой осенний урожай»

«Помидоров в этом году столько, что пришлось нанимать телегу»

Урожаище кабачков. Таким и перед соседями похвастаться не стыдно. Да что там! Всю деревню накормить можно

«К сбору урожая готовы. Нужен совет по консервированию»

«Вот такие шикарные арбузы вырастают на открытом грунте»

Из этой тыквы получится самый маленький фонарик на Хеллоуин

«Все, увольняюсь и займусь выращиванием картошки!»

«С этим мощным урожаем моей семье долго не придется покупать лук! Одна из луковиц не моя, но не думаю, что кто-то догадается, какая именно»

«Я так горжусь своим чили. Он старался изо всех сил»

«Как поместить этот гигантский арбуз в холодильник? Мне нужна помощь»

2 года ждали урожая с лимонного дерева, и вот этот день настал

«Первый урожай кабачков. Ожидание и реальность»

«Собрал брокколи для сегодняшнего жаркого!»

«Мой мощный ананас. Яблоко для масштаба»

«Одну морковку я могу пустить на пирог, а из второй сделать сок»

«Этим перцем я приправлю 1 000 блюд!»

«Доморощенная новогодняя елка: год первый»