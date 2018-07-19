20 человек, которые вложили всю душу в интернет-отзыв

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Сегодня совершать покупки в интернете даже удобнее, чем в магазинах: нет очередей, не нужно никуда ехать. Но самый весомый плюс — это отзывы, которые могут быть не только полезными, но и очень забавными. Минусы Тихого океана, палатка на случай семейных ссор, фильмы, в которых слишком много воды, кофе, который заставляет печатать большими буквами, — за такими сюжетами можно смело идти в интернет-магазины.

AdMe.ru подыскал 20 отзывов, которые точно поднимут вам настроение. А в конце вас ждет 2 бонуса с фейлами, от которых не застрахован ни один интернет-магазин.

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Бонус 1: иногда покупатели просто не знают особенностей товара, например, японские комиксы нужно читать справа налево

Бонус 2: а иногда отзывы подделывают. Например, вот эти на AliExpress — явно не от русскоязычных покупателей