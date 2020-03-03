20+ человек, которые выпустили пар, и их поддержал весь интернет

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Любому терпению однажды приходит конец. А где еще выпускать пар и делиться наболевшим, как не в соцсетях? Только там можно найти тысячи единомышленников с такими же проблемами и узнать, отчего на словах «обычный кофе» у бариста начинает дергаться глаз, почему все мы ошибаемся, говоря «джинсы с высокой талией», а также какая детская песенка способна вогнать в депрессию даже взрослого.