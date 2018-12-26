20 человек, которые точно знают, как добавить огоньку в СМС-переписки

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Доводилось ли вам переписываться с настоящим чемпионом по саркастическим ответам? Если да, то вы должны помнить возникающее при этом навязчивое желание сделать скриншот и выложить беседу в интернет, чтобы поделиться ей с миром. Наши герои так и поступили.

Мы в AdMe.ru уверены: если бы в самых рейтинговых университетах мира обучали искусству СМС-переписки, люди из сегодняшней подборки точно оказались бы их лучшими выпускниками.

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А у вас бывало такое, что руки так и чесались сделать скриншот переписки и поделиться им в сети?

Фото на превью Aleshka38 / Pikabu

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