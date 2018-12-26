20 человек, которые точно знают, как добавить огоньку в СМС-переписки
Доводилось ли вам переписываться с настоящим чемпионом по саркастическим ответам? Если да, то вы должны помнить возникающее при этом навязчивое желание сделать скриншот и выложить беседу в интернет, чтобы поделиться ей с миром. Наши герои так и поступили.
Мы в AdMe.ru уверены: если бы в самых рейтинговых университетах мира обучали искусству СМС-переписки, люди из сегодняшней подборки точно оказались бы их лучшими выпускниками.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А у вас бывало такое, что руки так и чесались сделать скриншот переписки и поделиться им в сети?
Фото на превью Aleshka38 / Pikabu