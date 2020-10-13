20 человек, которые так расцвели с возрастом, что лебедь из «Гадкого утенка» и рядом не стоял

В современном мире стандарты красоты становятся всего более и более размытыми. И это прекрасно, ведь каждый из нас по-своему красив. Но по тем или иным причинам мы все равно продолжаем быть недовольными своим отражением в зеркале. Однако не стоит забывать, что все поправимо: в большинстве случаев естественной красоте нужно лишь дать время, чтобы проявиться. И, может быть, только чуть-чуть помочь.

Мы в AdMe.ru просмотрели немало фото пользователей, чьи «до» и «после» можно без сомнения назвать потрясающими. И теперь твердо знаем, что чудесные превращения случаются не только у лебедей.

«Мой лучший друг в 18 и 20 лет»

«„До“ и „после“. И минус 59 кг»

«Я в 11 лет и в 23 года. В глубине души мне даже нравится, что я не была симпатичным ребенком, ведь именно поэтому я сейчас так похорошела»

«Я в 12, 20 и 28 лет»

«Детское лицо и неловкая улыбка — все еще часть меня, но теперь уже в виде воспоминаний»

«Спустя 3–4 года и минус 54 кг»

«Я даже не знаю, как так получилось»

«Скучаю по своим волосам»

«Но все еще эмо в душе»

«В школе ощущал себя настоящим ботаником. Даже был период, когда из-за внешности не хотелось жить. Сейчас мне 30, и я полон уверенности в себе»

«15 лет и 24 года»

«Обращаюсь к школьникам: все изменится к лучшему, я обещаю»

«Слава богу, у меня тогда не было инстаграма»

«Носила бы и сейчас эту шелковую гавайскую рубашку»

«Нашла старое школьное фото»

«В школе надо мной издевались из-за внешности, а теперь я работаю моделью»

«15 лет vs. 30 лет»

«Вылечила волосы, похудела на 22 кг и много улыбаюсь»

«Да, время меня действительно поменяло»

«За эти 10 лет я повзрослела и научилась делать макияж»