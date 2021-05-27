20+ человек, которые стали обладателями семейных реликвий и теперь нарадоваться не могут

Вещи окружают нас повсюду, и у каждой из них есть своя стоимость. Но существуют такие предметы, которые являются для их обладателей поистине бесценными, поскольку передаются из поколения в поколение. Примечательно, что семейной реликвией может стать практически что угодно, и в этом есть особый шарм.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми людьми, которым удалось пронести через годы частичку прошлого и сохранить историю семьи с помощью не только фотографий, но и памятных вещей.

«Эти туфли бабушка надевала на свою золотую свадьбу в 1988 году. Мне они ужасно понравились, и я даже спросила, не оставит ли она их мне в наследство»

«В 2021 году я вышла в них замуж. Бабушкины туфли идеально подошли мне по размеру».

«Недавно моей мамы не стало, и на память о ней я взяла из родительского дома эту скатерть. Ей чуть больше 60 лет. В конце 1950-х годов ее сделали мои бабушка, мама и тетя»

«Это филейное плетение. Конечно, в наше время такая скатерть выглядит очень просто и даже наивно. Но могу представить радость создательниц этой красоты, когда она была наконец-то готова. Каким ярким пятном она была в скромном домике с белеными стенами!»

«Старинная пудреница, сделанная из ракушки, а внутри — серьги из серебра и кристаллов Сваровски. Это принадлежало бабушке моей свекрови»

«Мой прадед сделал эту доску для шашек более 100 лет назад!»

«Открытка моей прапрабабушки. Обратите внимание на штамп: 27 августа 1912 года. Она дошла из Рыбинска в Ярославль за один день»

«Мой дедушка только что подарил мне эту мандолину XIX века»

«Жена унаследовала от бабушки милое столовое серебро»

«Это я в традиционном финском платье моей прабабушки. Оно было сшито в 1936 году»

«Мне в наследство достался туалетный столик 1870 года, который принадлежал сначала моей прабабушке, потом бабушке и маме. Я так признателен за это!»

«Часы моего покойного деда. Мама говорит, что он очень сильно дорожил ими»

«Рушник и скатерть ткала и вышивала моя прабабушка себе в приданое. Чистый лен. Рушник лежит без дела: хлеб-соль подавать некому. А скатертью мы пользуемся по праздникам до сих пор»

«Интересно одно: вещи за 105 лет службы перенесли несколько тысяч стирок, и нитки для вышивки даже не выцвели. Ткань на скатерти стала немного мягче и белее, и только».

«Этот фартук и чепчик принадлежали моей прапрапрапрабабушке, которая жила в 1823–1916 годах»

«Мы с мамой нашли в бельевом шкафу платки, которые вышила моя бабушка»

«Этот сундучок принес дед моего деда, когда ходил пешком из деревни Кич Городецкой волости на Соловки. Замок исправен до сих пор»

«Первый подарок, который мой прадедушка купил моей прабабушке почти 100 лет назад»

«Этот старый гобелен из Японии я унаследовал от отца, а он — от своей матери»

«Достался мне в 2013 году бабушкин сундучок. Бабушку я очень любила, и решено было сундучок сохранить. Сняла с него старую страшную краску и прифигела»

«Оказалось, он сделан без металлических гвоздей. Сундук не протекает, если в него влить воду (испробовала, когда мыла). Судя по надписи, он изготовлен в 1940 году. В сундучке помимо всяких пуговок, ниток, салфеточек было еще кое-что. Такое вот бабушкино наследство».

«Этот цилиндр принадлежал моему прапрадеду, жившему в конце XIX века»

«От бабушки мне досталась коллекция фарфоровых кукол»

«Школьные учебники 1800-х годов, которые принадлежали моему прапрадеду»

«Моя прабабушка была в этом венке на своей свадьбе в 1912 году. Я надену его на свое бракосочетание в следующие выходные»

«Этому кольцу с бриллиантом больше 200 лет. Примечательно, что подходит оно не всем дамам нашего рода, потому что маленького размера. Его передают той, которой оно впору. Вот уже 40 лет оно у меня»

«Хотела передать кольцо более юным, но всем оно мало. Моей средней дочери подходит, но, по ее мнению, оно старомодное. А я его надеваю в сложные моменты жизни и чувствую себя более уверенно, как будто все женщины нашего рода стоят за моей спиной».