20 человек, которые смотрят на жизнь под другим углом

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Если в какой-то момент вам показалось, что ваша жизнь скучна и однообразна, значит, пришло время пересмотреть свои взгляды на нее. Ведь иногда стоит всего лишь немного изменить угол зрения, добавить здорового юмора, а местами и капельку сарказма, и все вокруг начинает играть совершенно другими красками.

В эту подборку AdMe.ru попали фото, у авторов которых на все что угодно найдется свое собственное видение.

И машина помыта, и картошку будет приятно чистить

«Возьми меня на ручки как принцессу»

Всем любителям рассылать «письма счастья» посвящается

«Она будет хорошей матерью»

Зачем просто выкладывать телефоны на витрину, когда можно рассказать с их помощью целую историю

Анубис носит Adidas, как оказалось

«Ураган „Дориан“? Никогда не слышал о нем»

Тот случай, когда и не поспоришь

«Одна моя старая учительница каждый раз меняла образы для своего ежегодника»

И правда, как?

Ей сказали, что она наденет это платье только один раз, и девушка решила использовать эту возможность максимально

Простой способ поднять самооценку и поверить в себя

Когда видишь спойлер сказки под названием «Жизнь»

А что, так можно было?

Возможно, и разводов тогда будет меньше

Когда ты маленький интроверт, живущий в своем розовом мире

Дачный фараон. Ходят легенды, что компот в пирамиде хранится дольше

За эксклюзив приходится платить больше

Этот парень привел «клоуна эмоциональной поддержки» в день своего увольнения

Резонно

Над некоторыми фото из подборки мы в AdMe.ru от души посмеялись, а над кое-какими даже всерьез призадумались. А вам из героев подборки кто больше импонирует?