20 человек, которые смотрят на жизнь под другим углом
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Если в какой-то момент вам показалось, что ваша жизнь скучна и однообразна, значит, пришло время пересмотреть свои взгляды на нее. Ведь иногда стоит всего лишь немного изменить угол зрения, добавить здорового юмора, а местами и капельку сарказма, и все вокруг начинает играть совершенно другими красками.
В эту подборку AdMe.ru попали фото, у авторов которых на все что угодно найдется свое собственное видение.
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Анубис носит Adidas, как оказалось
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Тот случай, когда и не поспоришь
«Одна моя старая учительница каждый раз меняла образы для своего ежегодника»
И правда, как?
Ей сказали, что она наденет это платье только один раз, и девушка решила использовать эту возможность максимально
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А что, так можно было?
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Резонно
Над некоторыми фото из подборки мы в AdMe.ru от души посмеялись, а над кое-какими даже всерьез призадумались. А вам из героев подборки кто больше импонирует?
Фото на превью Prostoilogin / Pikabu