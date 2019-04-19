20+ человек, которые смогли бы продать даже воздух
Говорят, что хороший торговый агент может продать 3 пары перчаток Венере Милосской, но герои нашей статьи уверены, что это дилетантский уровень. Настоящий мастер убедит вас купить штангенциркуль для бровей, скрепку за ₽ 2 000 или набор для сборки снеговика.
Мы в AdMe.ru удивлены тем, какую изобретательность, а также талант и коварство способны проявить люди, которые задались целью продать что-то в интернете.
«А гренка в нашем ресторане называется „крутон“. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба. Только гренка не может стоить $ 8, а крутон может»
Когда в тебе проснулся и художник, и предприниматель
Как «хайпануть» на моде
«Народ, берем крутую жизнь за 200К»
Девушка знает толк в маркетинге
Смывать не пересмывать
Для автора фраза «уникальное торговое предложение» — это не пустой звук
Когда стандартные заходы не работают, попробуйте выйти на новую аудиторию
Когда устал ждать весну и решил взять все в свои руки
Если музыка ветра вышла из моды, это не повод отчаиваться
«Музыка ветра сделана из металлических костей роботов, которые пытались нас свергнуть. Повесьте ее у своего дома как предупреждение для остальных».
Автобиография Ходора
Лучшее предложение в городе
«Предложение дня: купите два буррито и заплатите за оба».
Иногда нужно просто взглянуть на товар под другим углом
Для самых брутальных борцов с насекомыми
«Ряды смерти: борьба с вредителями, истребитель сорняков, истребитель насекомых».
Супергеройский подход к продаже
Не слишком законно, зато как предприимчиво!
На волне популярности DIY-комплектов
Все, что нужно для бизнеса, — «жигули» и фантазия
«Жертва мундиаля»
Рождественское предложение для тех, кто умеет зажигать
«Зажги Рождество».
Все равно никто не разбирается в современном искусстве
Когда надо написать текст объявления, а в тебе проснулся Стивен Кинг
Иногда гонка за оригинальными решениями заходит слишком далеко. Да, это одеяло-лаваш
Бонус: если вы все еще не готовы купить одну из этих штук, продавцы знают, что делать
А что бы вы выбрали — автобиографию Ходора, набор для лепки снеговика или, может быть, штангенциркуль для бровей?
Фото на превью xzmbjk / Twitter