20+ человек, которые смогли бы продать даже воздух

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Говорят, что хороший торговый агент может продать 3 пары перчаток Венере Милосской, но герои нашей статьи уверены, что это дилетантский уровень. Настоящий мастер убедит вас купить штангенциркуль для бровей, скрепку за ₽ 2 000 или набор для сборки снеговика.

Мы в AdMe.ru удивлены тем, какую изобретательность, а также талант и коварство способны проявить люди, которые задались целью продать что-то в интернете.

«А гренка в нашем ресторане называется „крутон“. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба. Только гренка не может стоить $ 8, а крутон может»

Когда в тебе проснулся и художник, и предприниматель

Как «хайпануть» на моде

«Народ, берем крутую жизнь за 200К»

Девушка знает толк в маркетинге

Смывать не пересмывать

Для автора фраза «уникальное торговое предложение» — это не пустой звук

Когда стандартные заходы не работают, попробуйте выйти на новую аудиторию

Когда устал ждать весну и решил взять все в свои руки

Если музыка ветра вышла из моды, это не повод отчаиваться

«Музыка ветра сделана из металлических костей роботов, которые пытались нас свергнуть. Повесьте ее у своего дома как предупреждение для остальных».

Автобиография Ходора

Лучшее предложение в городе

«Предложение дня: купите два буррито и заплатите за оба».

Иногда нужно просто взглянуть на товар под другим углом

Для самых брутальных борцов с насекомыми

«Ряды смерти: борьба с вредителями, истребитель сорняков, истребитель насекомых».

Супергеройский подход к продаже

Не слишком законно, зато как предприимчиво!

На волне популярности DIY-комплектов

Все, что нужно для бизнеса, — «жигули» и фантазия

«Жертва мундиаля»

Рождественское предложение для тех, кто умеет зажигать

«Зажги Рождество».

Все равно никто не разбирается в современном искусстве

Когда надо написать текст объявления, а в тебе проснулся Стивен Кинг

Иногда гонка за оригинальными решениями заходит слишком далеко. Да, это одеяло-лаваш

Бонус: если вы все еще не готовы купить одну из этих штук, продавцы знают, что делать

А что бы вы выбрали — автобиографию Ходора, набор для лепки снеговика или, может быть, штангенциркуль для бровей?