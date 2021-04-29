20+ вещей, которые надо было просто отмыть (Спойлер: кое-что стало выглядеть на $ 100 тыс. дороже)
Одни из нас спешат отправить утратившие товарный вид вещи на помойку, а другие знают, что стоит приложить немного усилий, и замарашки станут как новенькие. В итоге выходит двойная польза: и экономия семейного бюджета, и моральное удовлетворение от маленького подвига в стиле Чистомена.
Мы в AdMe.ru тоже задумались, а не последовать ли нам примеру героев этой статьи. Ведь иногда обычная щетка и чистящее средство способны сотворить настоящее чудо.
Когда уже забыл, что пластиковое окно может быть белоснежным
Чтобы добиться такого результата, понадобились проволочная щетка и 2 банки колы
Оказывается, под слоями пыли скрывалась вполне приличная дверь
Поблекшую и заросшую мхом садовую скамейку тоже можно вернуть к жизни
«Мой муж думал, что ступеньки негрязные. После часа работы я отправила ему эту фотографию»
«Моя посудомоечная машина из нержавейки наконец-то отмыта. Я сейчас в состоянии эйфории»
«Мы даже не представляли, что у нас разноцветная плитка во внутреннем дворике»
Оказывается, хрустальные подвески на люстре вовсе не потускнели со временем
«Понадобились 6 кусков пемзы, банка чистящего средства и 2,5 часа моего времени»
- У меня начинает ныть рука при мысли о том, как вы это сделали. Отличная работа! © jaevidubs / Reddit
Раньше он смотрелся неопрятно
- А сейчас кажется, что ваш дом стоит на $ 100 тыс. дороже. © tvtb / Reddit
Новая скамейка — это хорошо отмытая старая
«Я вернула этот свитер к жизни с помощью валика для одежды и машинки для удаления катышков»
Посмотрите, какой контраст!
Разделочная доска прослужит еще долго
«На чистку дверцы духовки у меня ушло 2 часа»
«Провозилась час, оттирая со дна посуды 5-летний нагар. Горжусь собой»
До и после чистки двери. И дело вовсе не в количестве собак
«У меня получилось отчистить чугунную кухонную плиту 1904 года. Как она блестит!»
«Потолочный вентилятор в доме моей бабушки не мыли годами. А надо было приложить совсем немного усилий»
«Варочную панель не чистили 2 года. Мне пришлось хорошо потрудиться, чтобы убрать засохшие слои жира и нагара»
Если посмотреть только на правое фото, появится ощущение, что этой посудомоечной машиной еще даже не пользовались
- Руки болят. © hazel3030 / Reddit
- У нас дома такая же, я ее ненавижу. © HazyMclazy24 / Reddit
А что для вас проще: купить новую вещь или хорошенько отчистить старую?
Фото на превью hazel3030 / Reddit
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