20+ вещей, которые надо было просто отмыть (Спойлер: кое-что стало выглядеть на $ 100 тыс. дороже)

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Одни из нас спешат отправить утратившие товарный вид вещи на помойку, а другие знают, что стоит приложить немного усилий, и замарашки станут как новенькие. В итоге выходит двойная польза: и экономия семейного бюджета, и моральное удовлетворение от маленького подвига в стиле Чистомена.

Мы в AdMe.ru тоже задумались, а не последовать ли нам примеру героев этой статьи. Ведь иногда обычная щетка и чистящее средство способны сотворить настоящее чудо.

Когда уже забыл, что пластиковое окно может быть белоснежным

Чтобы добиться такого результата, понадобились проволочная щетка и 2 банки колы

Оказывается, под слоями пыли скрывалась вполне приличная дверь

Поблекшую и заросшую мхом садовую скамейку тоже можно вернуть к жизни

«Мой муж думал, что ступеньки негрязные. После часа работы я отправила ему эту фотографию»

«Моя посудомоечная машина из нержавейки наконец-то отмыта. Я сейчас в состоянии эйфории»

«Мы даже не представляли, что у нас разноцветная плитка во внутреннем дворике»

Оказывается, хрустальные подвески на люстре вовсе не потускнели со временем

«Понадобились 6 кусков пемзы, банка чистящего средства и 2,5 часа моего времени»

У меня начинает ныть рука при мысли о том, как вы это сделали. Отличная работа! © jaevidubs / Reddit

Раньше он смотрелся неопрятно

А сейчас кажется, что ваш дом стоит на $ 100 тыс. дороже. © tvtb / Reddit

Новая скамейка — это хорошо отмытая старая

«Я вернула этот свитер к жизни с помощью валика для одежды и машинки для удаления катышков»

Посмотрите, какой контраст!

Разделочная доска прослужит еще долго

«На чистку дверцы духовки у меня ушло 2 часа»

«Провозилась час, оттирая со дна посуды 5-летний нагар. Горжусь собой»

До и после чистки двери. И дело вовсе не в количестве собак

«У меня получилось отчистить чугунную кухонную плиту 1904 года. Как она блестит!»

«Потолочный вентилятор в доме моей бабушки не мыли годами. А надо было приложить совсем немного усилий»

«Варочную панель не чистили 2 года. Мне пришлось хорошо потрудиться, чтобы убрать засохшие слои жира и нагара»

Если посмотреть только на правое фото, появится ощущение, что этой посудомоечной машиной еще даже не пользовались