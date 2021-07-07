20+ человек, которые превратили скучную одежду в штучную вещицу с помощью нитки и иголки

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Дизайнерские вещи ручной работы, сделанные в единственном экземпляре, стоят немалых денег. Но для того, чтобы превратить обычную одежду в уникальную, не нужны миллионы — достаточно нитки, иголки и терпения.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми людьми, которым хватает таланта и фантазии преображать скучные вещи в нечто особенное с помощью минимума средств. Некоторые идеи так и хочется взять на заметку.

«Взяла простую футболку. Вышила рыжего котана. Пойду в ней на работу. Ну и что, что мне 40»

«У меня никогда не хватало смелости поделиться своей вышивкой в интернете, но я только что закончила свой самый крупный проект и очень довольна им»

«Это мой оригинальный дизайн, основанный на личной символике друга. Он попросил меня вышить это».

«Решила сделать подарок моему парню-пчеловоду. Это мой первый большой вышивальный проект!»

«Даю повседневной одежде новую жизнь с помощью вышивки»

Эти джинсы выглядят невероятно дорогими! Прекрасная работа! © finlyboo / Reddit

«Я закончил свою клубничную шляпу»

«Я сшила платье, а потом вышила на нем листья»

«Сделала вышивку на своих вельветовых штанах»

«Вышила клубнику на комбинезоне к лету»

«Я украсила несколько свитеров своего друга вышивкой. Этот дизайн — мой любимый»

«Вышила тему моей диссертации на толстовке! Это кариатида из Эрехтейона в Афинах»

«Мой первый вышивальный проект»

«Это заставило меня выйти из зоны комфорта, но я очень горжусь результатом»

«Мой самый большой проект: черный треугольный шарф с цветочной вышивкой»

«Добавила приятный штрих к моей рубашке!»

«108 часов ручной вышивки. Еще не готово!»

«Превратила скучный свитер в неповторимый»

Вышивка превратила обычную блузку в нечто совершенно новое

«Впервые вышивала крестиком на одежде. Мой парень сказал, что эта вещь „слишком красива, чтобы носить ее“. Это заставляет меня выглядеть, как тот кот на вышивке»

«Моя 18-летняя дочь только что вышила это — мне показалось, неплохо»

«Я вышила венок из полевых цветов на бархатной жилетке, которую купила в комиссионке»

«Жена попросила вышить русалочку на кофте... Пожалуйста»