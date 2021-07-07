20+ человек, которые превратили скучную одежду в штучную вещицу с помощью нитки и иголки
Дизайнерские вещи ручной работы, сделанные в единственном экземпляре, стоят немалых денег. Но для того, чтобы превратить обычную одежду в уникальную, не нужны миллионы — достаточно нитки, иголки и терпения.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми людьми, которым хватает таланта и фантазии преображать скучные вещи в нечто особенное с помощью минимума средств. Некоторые идеи так и хочется взять на заметку.
«Взяла простую футболку. Вышила рыжего котана. Пойду в ней на работу. Ну и что, что мне 40»
«У меня никогда не хватало смелости поделиться своей вышивкой в интернете, но я только что закончила свой самый крупный проект и очень довольна им»
«Это мой оригинальный дизайн, основанный на личной символике друга. Он попросил меня вышить это».
«Решила сделать подарок моему парню-пчеловоду. Это мой первый большой вышивальный проект!»
«Даю повседневной одежде новую жизнь с помощью вышивки»
- Эти джинсы выглядят невероятно дорогими! Прекрасная работа! © finlyboo / Reddit
«Я закончил свою клубничную шляпу»
«Я сшила платье, а потом вышила на нем листья»
«Сделала вышивку на своих вельветовых штанах»
«Вышила клубнику на комбинезоне к лету»
«Я украсила несколько свитеров своего друга вышивкой. Этот дизайн — мой любимый»
«Вышила тему моей диссертации на толстовке! Это кариатида из Эрехтейона в Афинах»
«Мой первый вышивальный проект»
«Это заставило меня выйти из зоны комфорта, но я очень горжусь результатом»
«Мой самый большой проект: черный треугольный шарф с цветочной вышивкой»
«Добавила приятный штрих к моей рубашке!»
«108 часов ручной вышивки. Еще не готово!»
«Превратила скучный свитер в неповторимый»
Вышивка превратила обычную блузку в нечто совершенно новое
«Впервые вышивала крестиком на одежде. Мой парень сказал, что эта вещь „слишком красива, чтобы носить ее“. Это заставляет меня выглядеть, как тот кот на вышивке»
«Моя 18-летняя дочь только что вышила это — мне показалось, неплохо»
«Я вышила венок из полевых цветов на бархатной жилетке, которую купила в комиссионке»
«Жена попросила вышить русалочку на кофте... Пожалуйста»
- Вот это поворот! © SergDiesel / Pikabu
А вы улучшаете обычные вещи с помощью подручных средств или считаете это лишней тратой времени?
Фото на превью Torir21065 / Reddit
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