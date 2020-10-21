20 человек, которые поделились результатами своего упорного труда

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У каждого из нас есть хобби, на которое не жалко ни времени, ни сил, ни денег. И если уже возникает желание научиться чему-то новому или выполнить сложный проект в этой стезе, ничто не может остановить. В итоге бессонные ночи, часы практики и безустанная работа дают впечатляющий результат, которым не стыдно поделиться в интернете.

Герои этой статьи упорно работали, чтобы воплотить в жизнь свои задумки, и мы в AdMe.ru уверены, что их пример точно воодушевит на новые свершения и вас.

«Фото корсета вчера утром и вчера ночью. Я старалась на протяжении 18 месяцев и, похоже, наконец-то закончу его сегодня»

Так выглядит 3-летний прогресс в рисовании автопортретов

«Связала новый шарфик»

Первый урожай картошки

«Мне говорили, что я с ума сошла — начинать шить сумочки в эти тяжелые времена. Сегодня я продала свою 365-ю модель!»

«Мой рисунок в 10 лет и в 25»

«Стеганое одеяло, которое сделала моя жена»

«Вот так порисовала. Акварель»

«Это самая любимая вещь из всех, что я когда-либо делала! Мобиль в виде глициний из фетра»

«Сам сделал коробочку для обручального кольца в честь нашего первого свидания, на котором мы смотрели „Парк юрского периода“ в пустом зале»

«Так мы украсили стену своими руками»

«Я со стеклянной вазой, которую сделал сам приблизительно из 8 800 деталей, вырезанных вручную»

«Мой прогресс в фотографировании Луны за 6 лет (с помощью одной и той же недорогой аппаратуры»

«Слева — моя первая попытка запечатлеть Луну, справа изображение, в котором я объединил 1 012 своих снимков, используя специальную технику объединения фото».

«На этот рисунок простым карандашом у меня ушло 250 часов»

«Плитка, которую я разрисовал вручную»

«Одна из моих последних работ — улитка из эпоксидной смолы с одуванчиком»

«Все еще учусь фотографировать, но очень горжусь этой своей фотографией Чикаго»

«Сделала этот букет из креповой бумаги»

«Только что закончил свою первую вышивку крестиком»

«Примерно 1 000 страз спустя я превратила бюстгальтер из H&M за € 17 в вот такую золотую красоту»