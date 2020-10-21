20 человек, которые поделились результатами своего упорного труда
У каждого из нас есть хобби, на которое не жалко ни времени, ни сил, ни денег. И если уже возникает желание научиться чему-то новому или выполнить сложный проект в этой стезе, ничто не может остановить. В итоге бессонные ночи, часы практики и безустанная работа дают впечатляющий результат, которым не стыдно поделиться в интернете.
Герои этой статьи упорно работали, чтобы воплотить в жизнь свои задумки, и мы в AdMe.ru уверены, что их пример точно воодушевит на новые свершения и вас.
«Фото корсета вчера утром и вчера ночью. Я старалась на протяжении 18 месяцев и, похоже, наконец-то закончу его сегодня»
Так выглядит 3-летний прогресс в рисовании автопортретов
«Связала новый шарфик»
Первый урожай картошки
«Мне говорили, что я с ума сошла — начинать шить сумочки в эти тяжелые времена. Сегодня я продала свою 365-ю модель!»
«Мой рисунок в 10 лет и в 25»
«Стеганое одеяло, которое сделала моя жена»
«Вот так порисовала. Акварель»
«Это самая любимая вещь из всех, что я когда-либо делала! Мобиль в виде глициний из фетра»
«Сам сделал коробочку для обручального кольца в честь нашего первого свидания, на котором мы смотрели „Парк юрского периода“ в пустом зале»
«Так мы украсили стену своими руками»
«Я со стеклянной вазой, которую сделал сам приблизительно из 8 800 деталей, вырезанных вручную»
«Мой прогресс в фотографировании Луны за 6 лет (с помощью одной и той же недорогой аппаратуры»
«Слева — моя первая попытка запечатлеть Луну, справа изображение, в котором я объединил 1 012 своих снимков, используя специальную технику объединения фото».
«На этот рисунок простым карандашом у меня ушло 250 часов»
«Плитка, которую я разрисовал вручную»
«Одна из моих последних работ — улитка из эпоксидной смолы с одуванчиком»
«Все еще учусь фотографировать, но очень горжусь этой своей фотографией Чикаго»
«Сделала этот букет из креповой бумаги»
«Только что закончил свою первую вышивку крестиком»
«Примерно 1 000 страз спустя я превратила бюстгальтер из H&M за € 17 в вот такую золотую красоту»
А вы учились чему-то новому в последнее время? Покажите фото или расскажите, каких успехов вы добились!
Фото на превью pavlova_swan / Twitter