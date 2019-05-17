20+ человек, которые побороли страх и уволились с ненавистной работы

64 9

59

1.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие занимаются далеко не тем, о чем всегда мечтали. И какую бы престижную и высокооплачиваемую должность мы ни занимали, рано или поздно все сводится к тому, что мы приходим на работу на автомате и то и дело поглядываем на часы в ожидании завершения смены. А затем обессиленные уходим домой и без всякого энтузиазма вспоминаем о том, что завтра предстоит проделать точно то же самое. У каждого cвои причины для бездействия, но есть среди нас и те, кто все же решается на перемены.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ смельчаков, которые впустили в свою жизнь перемены. И начали они с того, что бросили наскучившую им работу.

1. «В субботу я уволилась, в воскресенье меня бросил парень, в понедельник я сдала экзамен, во вторник меня приняли на работу мечты, в среду я погасила кредит и провела день на пляже. Хорошая выдалась неделя»

2. «5 лет подряд я вставала на работу в 4 утра и просто выматывала себя этим. Сегодня я получила уведомление о приеме на другое место с нормальным графиком. Потрясающее чувство»

3. «Я уволился, чтобы профессионально заниматься выгулом собак. Никаких сожалений. Знакомьтесь, это Зевс»

4. «11 месяцев назад я уволился, продал все, что у меня было, и уехал из Сиэтла, чтобы плавать по миру»

«Проплыл 10 тысяч миль. День 323-й. Малайзия».

5. «Я сделал это! Ушел с работы, купил микроавтобус, проехал из Флориды в Юту. По пути машина сломалась и мне пришлось заменить ее, но я все же успел на фестиваль Burning Man»

6. «Тот самый день, когда я ушла из розничной торговли»

7. «Я ушел с прежнего места работы (скучной до жути!) и теперь создаю такие вот картины»

8. «Уволился с работы, на которой пропыхтел целых 6 лет, и уехал далеко от родни и друзей, чтобы воплотить свою мечту — жить у моря и заниматься тем, чем всегда хотел, а именно фотографией»

9. «Год назад я уволился и отправился в путешествие на этой небольшой лодке. Да, иногда мне приходится нелегко, но я не жалею»

10. «Я бросил работу после того, как мне приказали взобраться на эту лестницу на крыше и оттереть старую краску за 10 долларов в час. Думаю, это не стоит сломанной шеи»

11. «60 дней назад я уволился и решил начать свое дело. Съехал с арендованной квартиры, взял своих 4 детей и уехал за 3 тыс. км от всего этого стресса и депрессии. Так выглядит счастливая жизнь»

12. «Ехал на работу и подумал, что на улице идеальная погода для того, чтобы провести день на пляже. Добрался до офиса и уволился с нелюбимого места, которое приносило мне только страдания. И вот я на пляже»

13. «Моя мама наконец-таки ушла с работы, которую уже больше года не переваривала, и отпраздновала это событие походом в парк со своей любимой собакой»

14. «Бросил работу, продал все, что у меня было, купил лодку и отправился в плавание из США в Патагонию»

15. «Я отказалась от хорошей должности ради своей мечты — стать разработчиком настольных игр. И спустя пару месяцев моя игра поступила в продажу. Этим женщинам она настолько понравилась, что они купили сразу 8 штук»

16. «Только что я ушла с ненавистной работы. У меня чистая кожа, в руках пакет с органическими продуктами, и это просто потрясающий день. Давно я себя так хорошо не чувствовала»

17. «Нашла фото, на котором запечатлен тот самый момент, когда я решила завязать с работой аниматора на детских праздниках»

18. «Полгода назад я ушла со старого места работы и устроилась на другое. Но там тоже не срослось. Сейчас я в Китае, готовлю к запуску свою собственную линию обуви»

19. «5 лет назад я ушла с работы, которую ненавидела, и занялась фермерством. Теперь у меня есть время, чтобы писать романы и жить как в романе. Я сделала это!»

20. «Последний год жизни дался мне крайне тяжело, поэтому я бросил все и уехал в Китай преподавать английский. Эти дети думают, что я самый крутой чувак на свете, только потому, что у меня растут волосы на руках. Никогда не чувствовал столько любви»

21. «Сегодня первый день, как я ушла с работы и вместо привычных 4–5 приступов панической атаки у меня случился всего один. Давно я не была такой счастливой»

Возникало ли у вас желание уволиться с работы и заняться чем-то совершенно другим? Если да, то чем именно?