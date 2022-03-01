20+ крутых вещиц, при виде которых хочется лишь одного: узнать, где их раздобыть
Порой с витрин на нас смотрят такие крутые вещицы, что мозг хочет купить их немедля, а рука сама тянется к кошельку. Баловать себя классными покупками можно и нужно, ведь сколько радости они приносят обладателю.
Мы в AdMe.ru посмотрели, что купили себе любители оригинальных девайсов, и теперь нам тоже нужны такие штуковины.
«Получила свой розовый телефон-раскладушку Hello Kitty»
«Я нашла мыло с пенным дозатором в виде кошачьей лапки»
Вашим стульям это должно понравиться
- Я сама крючком связала подобные. Муж смеялся в голосину, когда увидел. © basia.cat / Pikabu
«У моего друга в держатель для туалетной бумаги встроена подставка для мобильного телефона»
«Приобрел вот такую штучку-дрючку на AliExpress. Распылитель реагирует на температуру воды»
«Когда вода холодная — подсвечивает ее синим. Когда рискуешь обжечь руки — красным. Теперь жалею, что не заказал больше. Ведь это отличный подарок для друзей и родных на праздники».
«Мой новый держатель для губок»
«Моя кухонная лопатка в виде белочки»
«Маркеры Lego. И да, их можно соединять между собой, как детали конструктора. Это здорово»
«Подушка-батон длиной 90 см. Спать с ней в обнимку — огонь»
DVD-плеер со Спанч Бобом в рабочем состоянии
- Боже мой, я хочу его. © midnightmylo / Reddit
Попил, заодно потренировался
«Новая покупка жены — многофункциональная открывалка для банок. Меня, как мужа, это задело»
«Мои пуфики в виде носорога и буйвола»
А любителям динозавров придутся по вкусу пуфы в виде милых трицератопсов
«Мама купила форму для крошечных кубиков льда»
- Милота! © murtr / Reddit
«Моя обдуманная и взвешенная покупка. За фотосессию пришлось заплатить вкусняшками, дабы модель не крутилась»
Милые подставки
Одеяло в виде тортильи? Дайте два
«Котоварежки из шерсти. Есть здесь ценители дизайнерских валяных варежек?»
«Надо было похитить эту маленькую стиральную машину. В ней можно было бы стирать носки»
«Мне подарили светильник в виде Луны»
- Крутой! Добавлю его в свой список желаний. © hapkidomom / Reddit
«У моего брата вот такой держатель для губки в виде Спанч Боба. Он явно больше не вывозит эту жизнь»
- Это лучшее, что я когда-либо видел. © BelovedGem / Reddit
А в вашем доме есть вещи, которые удивляют всех ваших друзей и знакомых? Что это?
Фото на превью shenko_ / Reddit
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