20+ крутых вещиц, при виде которых хочется лишь одного: узнать, где их раздобыть

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Порой с витрин на нас смотрят такие крутые вещицы, что мозг хочет купить их немедля, а рука сама тянется к кошельку. Баловать себя классными покупками можно и нужно, ведь сколько радости они приносят обладателю.

Мы в AdMe.ru посмотрели, что купили себе любители оригинальных девайсов, и теперь нам тоже нужны такие штуковины.

«Получила свой розовый телефон-раскладушку Hello Kitty»

«Я нашла мыло с пенным дозатором в виде кошачьей лапки»

Вашим стульям это должно понравиться

Я сама крючком связала подобные. Муж смеялся в голосину, когда увидел. © basia.cat / Pikabu

«У моего друга в держатель для туалетной бумаги встроена подставка для мобильного телефона»

«Приобрел вот такую штучку-дрючку на AliExpress. Распылитель реагирует на температуру воды»

«Когда вода холодная — подсвечивает ее синим. Когда рискуешь обжечь руки — красным. Теперь жалею, что не заказал больше. Ведь это отличный подарок для друзей и родных на праздники».

«Мой новый держатель для губок»

«Моя кухонная лопатка в виде белочки»

«Маркеры Lego. И да, их можно соединять между собой, как детали конструктора. Это здорово»

«Подушка-батон длиной 90 см. Спать с ней в обнимку — огонь»

DVD-плеер со Спанч Бобом в рабочем состоянии

Боже мой, я хочу его. © midnightmylo / Reddit

Попил, заодно потренировался

«Новая покупка жены — многофункциональная открывалка для банок. Меня, как мужа, это задело»

«Мои пуфики в виде носорога и буйвола»

А любителям динозавров придутся по вкусу пуфы в виде милых трицератопсов

«Мама купила форму для крошечных кубиков льда»

«Моя обдуманная и взвешенная покупка. За фотосессию пришлось заплатить вкусняшками, дабы модель не крутилась»

Милые подставки

Одеяло в виде тортильи? Дайте два

«Котоварежки из шерсти. Есть здесь ценители дизайнерских валяных варежек?»

«Надо было похитить эту маленькую стиральную машину. В ней можно было бы стирать носки»

«Мне подарили светильник в виде Луны»

Крутой! Добавлю его в свой список желаний. © hapkidomom / Reddit

«У моего брата вот такой держатель для губки в виде Спанч Боба. Он явно больше не вывозит эту жизнь»

Это лучшее, что я когда-либо видел. © BelovedGem / Reddit