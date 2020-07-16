20 человек, которые немного поколдовали над обычной обувью и случайно сотворили шедевр

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При всем богатстве выбора подобрать по-настоящему уникальную обувь бывает или сложно, или достаточно дорого. Тем, кто любит выделяться, но не готов переплачивать за дизайнерские туфли, приходится открывать в себе новые таланты и выкручиваться с помощью подручных средств. Иногда результат такого креатива даже превосходит творения известных брендов.

Мы в AdMe.ru уверены, что полет фантазии пользователей сети, которые превращают обычную обувь в эксклюзивную, достоин отдельной статьи и внимания наших читателей.

«Купила на AliExpress дешевые туфли и 2 аппликации. Вся эта свадебная красота стоила менее $ 20. Я в восторге от них!»

«Превратила старые ботинки в нечто совершенно иное при помощи старых комиксов. Не знаю, как долго они прослужат, но делать это было весело»

«Моя жена — геймер. Эти туфли она сделала для своего проекта по безотходному производству из испорченной клавиатуры и кабелей»

«Разрисовала эти кеды для мужа, и он так счастлив! Это была моя первая попытка покрасить обувь»

«Я люблю Мисс Марвел и обожаю обувь. Решила объединить две свои страсти и сделала это!»

«Я самоучка и занимаюсь вышивкой ради удовольствия. Никаких эскизов, особенно для обуви: просто творю с идеей в голове»

«Моя самодельная свадебная обувь. Я потратила на работу месяц и $ 40. Это того стоило!»

«Обычные вещи можно превращать в роскошные. Золотое шитье с цветочным орнаментом на бархатной обуви»

«Решил не покупать модные дорогие кеды с эффектом брызг краски: я и сам смогу такое сделать. Вот результат трудов»

«Моя теща любит вязать. Поскольку мы живем в теплом климате, свитера нам ни к чему. Поэтому она связала эти кроссовки и подарила мне»

«Я сделала эти туфли для моего выпускного»

«Для своей лучшей подруги вот так оформила обувь на ее 25-летие»

«Эти свадебные туфли украшены фигурками из полимерной глины»

«Я впервые пробую вышивать и довольна результатом. Это сложно, но очень интересно! Планирую продать эту пару и купить себе швейную машинку»

«Купила эти слипоны за $ 6, взяла отбеливатель, краски — и вуаля!»

«Украсила свои туфли. Спасибо интернету за вдохновение!»

«Только посмотрите, какие ботинки я сделала»

«Собака сгрызла туфли моей девушки, а они стоили $ 500! Любимая плакала. Я взялся за дело. Получилось блестяще, да?»

«Хочу поделиться своими свадебными туфлями, которые я сделала сама. Кстати, они светятся в темноте»

«Купила туфли за $ 25, добавила блесток и заставила их сиять!»