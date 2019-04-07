20 человек, которые не стесняются показать свои редкие физические особенности
Ни один из нас не похож на других. Кого-то отличают ямочки и неидеальные зубы, кто-то влюбился в нелепо торчащую челку, а иные обладают редким цветом глаз. Но герои нашей подборки выделяются среди всех. Они знают: нехватка пальцев, странные уши и даже протез — не повод грустить и сторониться людей. Это повод гордиться своим несходством.
Мы в AdMe.ru ценим многообразие человеческой внешности и хотим, чтобы вы посмотрели на людей, прекрасных в своем несовершенстве.
1. «Дай пять!»
2. «У меня с рождения кривые пальцы»
3. «Зрачок моего друга разделен пополам»
4. У этого парня просто огромная рука
5. Маленький эльф
6. «Я родилась с такими волосами»
7. «Моя девушка родилась без одного ногтя»
8. У этого парня веснушки расположены только на одной стороне лица
9. «У меня шрам на глазу»
10. «Я родился без мизинца на правой руке»
11. «Ноги моей девушки — разной длины»
12. «Мои глаза — фиолетовые»
13. Этот парень может хватать предметы тыльной стороной ладони
14. «Моя жена и сестра обнаружили, что у обеих сросшиеся пальцы на ногах. Тогда они решили отметить этот факт одинаковыми татуировками»
15. «Впервые надела каблуки с протезом»
16. У мамы и дочки одинаковая светлая прядь волос с рождения
17. «Моя рука выглядит так, будто сможет выскочить из любых наручников, если понадобится»
18. «Мои уши не завернуты сверху, как у всех»
19. "Мои веснушки видны только в ультрафиолете
20. «Даю пять!»
Фото на превью N1ghtWa1ker / pikabu