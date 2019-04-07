20 человек, которые не стесняются показать свои редкие физические особенности

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Ни один из нас не похож на других. Кого-то отличают ямочки и неидеальные зубы, кто-то влюбился в нелепо торчащую челку, а иные обладают редким цветом глаз. Но герои нашей подборки выделяются среди всех. Они знают: нехватка пальцев, странные уши и даже протез — не повод грустить и сторониться людей. Это повод гордиться своим несходством.

Мы в AdMe.ru ценим многообразие человеческой внешности и хотим, чтобы вы посмотрели на людей, прекрасных в своем несовершенстве.

1. «Дай пять!»

2. «У меня с рождения кривые пальцы»

3. «Зрачок моего друга разделен пополам»

4. У этого парня просто огромная рука

5. Маленький эльф

6. «Я родилась с такими волосами»

7. «Моя девушка родилась без одного ногтя»

8. У этого парня веснушки расположены только на одной стороне лица

9. «У меня шрам на глазу»

10. «Я родился без мизинца на правой руке»

11. «Ноги моей девушки — разной длины»

12. «Мои глаза — фиолетовые»

13. Этот парень может хватать предметы тыльной стороной ладони

14. «Моя жена и сестра обнаружили, что у обеих сросшиеся пальцы на ногах. Тогда они решили отметить этот факт одинаковыми татуировками»

15. «Впервые надела каблуки с протезом»

16. У мамы и дочки одинаковая светлая прядь волос с рождения

17. «Моя рука выглядит так, будто сможет выскочить из любых наручников, если понадобится»

18. «Мои уши не завернуты сверху, как у всех»

19. "Мои веснушки видны только в ультрафиолете

20. «Даю пять!»