20+ человек, которые не перестанут шутить на тему возраста, сколько бы лет им ни было

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Год за годом все чаще на ум приходит известная фраза «Страшно не то, что мы взрослые. Страшно, что взрослые — это мы». Как ни крути, однажды наступает момент, после которого любимые супергерои воспринимаются совсем по-другому, лучшим вложением денег становятся баночки для специй, а Сбербанк перестает предлагать завести молодежную карту.

Мы в AdMe.ru знаем, как нелегко прогнать воспоминания о беззаботных днях, но иногда можно перевести все в шутку. Герои нашей сегодняшней подборки никогда не упустят возможности поиронизировать над злополучным процессом, имя которому — взросление.

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А какие особенности взрослой жизни подмечаете вы?

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