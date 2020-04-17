20+ человек, которые могли бы получить Гран-при за самую неловкую ситуацию
Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, когда хотелось взять и провалиться под землю. Обычно мы думаем, что такие же странности не происходят больше ни с кем, но это не так. Пользователи Reddit своими ответами на вопрос «Что было самым странным и неловким из того, что с вами случалось?» это доказывают.
AdMe.ru почитал комментарии из обсуждения и выбрал ситуации, в которых всем нам бывает неудобно.
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— Когда сказал человеку: «Привет. Как дела?» — а он проигнорировал. © 2Alien4Earth / Reddit
— Еще хуже, когда эту ситуацию увидел кто-то из твоих знакомых. © anaaahs / Reddit
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Идешь ты такой по длинному коридору навстречу знакомому. Но он еще слишком далеко для того, чтобы начать разговор. Тогда ты коротаешь время, разглядывая все по сторонам. А затем вы здороваетесь и продолжаете идти каждый в свою сторону. © sarcasm_hurts / Reddit
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Когда пару раз с кем-то общался, но не запомнил имени этого человека, однако ваши отношения уже на той стадии, когда неловко это признавать. И теперь ты навеки обречен называть его «Эй, дружище». © Ells_Bells1 / Reddit
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То неловкое чувство, когда твой живот начинает урчать, когда находишься в помещении, где царит тишина. © JSuperStition / Reddit
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Моя подруга устроила мне свидание вслепую со своим братом. Но я не запомнила его имени. Когда он приехал забрать меня, я сказала: «Ты, должно быть, брат Элейн. Я Mammakatt13» — в надежде, что он представится, но он этого не сделал. Мы встречались несколько недель, прежде чем я увидела его имя на баночке с таблетками. © mammakatt13 / Reddit
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Неловко, когда ты попрощался с человеком, а потом оказывается, что вам идти в одном направлении. © whatthedeafearhears / Reddit
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Тот момент, когда ты осознаешь, что идешь не в ту сторону, и, вместо того чтобы просто развернуться, начинаешь щупать карманы, словно что-то забыл, или проверять навигатор. Все лишь бы окружающие не подумали, что ты просто случайно развернулся. © ScottysBastard / Reddit
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Неудобно, когда в группе один человек что-то показывает на своем телефоне, а ты просто ждешь своей очереди. © cbakapeiehnak / Reddit
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Возникает чувство неловкости, когда рассказал смешную шутку и в ответ услышал лишь тишину. © imperilis / Reddit
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Когда во время ночевки у друга просыпаешься первым и приходится просто лежать и ждать, когда он проснется. А все потому, что ты недостаточно хорошо знаешь родителей и тебе просто неловко выходить из комнаты. © jonosvision / Reddit
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Когда ты с кем-то созваниваешься по видеосвязи и вы начинаете говорить одновременно. Потом останавливаетесь, потом снова начинаете оба болтать, потом снова прекращаете. И так до бесконечности. © hirnfleisch / Reddit
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Раньше я со своей знакомой ездил в колледж на одном поезде. Каждый раз после занятий мы шли на станцию и болтали. Уже в поезде она всегда неожиданно начинала звонить кому-то и разговаривать через наушники. Это происходило так внезапно, что я никогда не мог быть уверенным, говорит она со мной или нет. Из-за этого я отвечал на каждую ее фразу, но она меня игнорировала. © apcat91 / Reddit
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Когда идешь с друзьями по дороге, но вы все не помещаетесь и ты оказываешься именно тем, кто идет позади. © jairoandres92 / Reddit
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Нелоко, когда в компании рассказываешь историю, но осознаешь, что тебя никто не слушает. И постепенно начинаешь говорить все тише и тише, надеясь, что никто этого не заметит. © aSadGirlsTongue / Reddit
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Когда думаешь, что машут тебе, и ты машешь в ответ. Но потом оказывается, что машут кому-то за твоей спиной. © ladies-pmme-nudespls / Reddit
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Однажды я ехал в автобусе. Мое место было возле окна, рядом со мной сидел другой пассажир. Возле автобуса остановилась машина, и человек из машины начал махать. Я помахал в ответ. А потом оказалось, что махали моему соседу. Мне хотелось провалиться на месте. © UnderThat / Reddit
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Когда ты в общественном туалете и кто-то дергает ручку двери в твою кабинку. © mr_niggito / Reddit
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То чувство, когда на кассе ты еще складываешь покупки, а кассир уже кладет сдачу, сверху чек и насыпает монеты. Следущий человек подходит, все смотрят на тебя. А ты судорожно пытаешься все сложить, разобрать деньги, сказать спасибо и уйти. © Dominoodles / Reddit
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Когда ты пересекаешься со своим коллегой, но сегодня вы уже здоровались, и вы оба просто натягиваете эти странные дежурные улыбки. © CammyMM / Reddit
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Ты говоришь с кем-то и вдруг в один момент не смог расслышать, что сказал собеседник. Ты просишь его повторить, но все равно не понимаешь, о чем речь. Просишь еще и еще, но все без толку. И в конце ты просто киваешь, делая вид, что все услышал и понял. © california_chrome / Reddit
А какие неловкие ситуации случались с вами?
Фото на превью UnderThat / Reddit