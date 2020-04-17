20+ человек, которые могли бы получить Гран-при за самую неловкую ситуацию

Когда во время ночевки у друга просыпаешься первым и приходится просто лежать и ждать, когда он проснется. А все потому, что ты недостаточно хорошо знаешь родителей и тебе просто неловко выходить из комнаты. © jonosvision / Reddit

Когда ты с кем-то созваниваешься по видеосвязи и вы начинаете говорить одновременно. Потом останавливаетесь, потом снова начинаете оба болтать, потом снова прекращаете. И так до бесконечности. © hirnfleisch / Reddit

Раньше я со своей знакомой ездил в колледж на одном поезде. Каждый раз после занятий мы шли на станцию и болтали. Уже в поезде она всегда неожиданно начинала звонить кому-то и разговаривать через наушники. Это происходило так внезапно, что я никогда не мог быть уверенным, говорит она со мной или нет. Из-за этого я отвечал на каждую ее фразу, но она меня игнорировала. © apcat91 / Reddit