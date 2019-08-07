20 человек, которые могли бы неплохо заработать на своем сходстве со звездами (Некоторым из них это уже удалось)
Желание походить на своего кумира, пусть только внешне, вполне понятно. Многие блогеры сделали себе имя благодаря сходству со знаменитостями или умению создать такое сходство с помощью макияжа. А героям нашей подборки никакая косметика не нужна: они и без того поразительно похожи на звезд.
В редакции AdMe.ru уже сохранили себе фотографии этих 14 поразительных «копий» известных людей, чтобы на досуге поиграть в «Найди 10 отличий». А из бонуса вы узнаете, что бывает, когда знаменитость встречается со своим двойником.
1. В Подмосковье есть свой Крепкий Орешек
2. Эта девушка похожа на Бритни Спирс и Эванну Линч одновременно
3. В России обнаружился офицер полиции с поразительным сходством с Леонардо Ди Каприо
4. А еще одного двойника актера нашли в олимпийской сборной США
5. «Встретила мексиканского Обаму»
6. «Моя бабушка в молодости выглядела как Скарлетт Йоханссон»
7. Дэнни Де Вито из Нагасаки
8. Отец пятерых детей из Калифорнии воспользовался своим сходством со Снупом Доггом и стал его профессиональным двойником
9. «После того как я отрастил бороду, даже Стас Намин спутал меня с Эмиром Кустурицей»
10. Азиатский Джонни Депп
11. В Британии обнаружили двойника Леди Гага
12. В армию призвали молодого Зорга из «Пятого элемента»
13. Индийский актер, который мог бы сняться в «Областях тьмы» вместо Брэдли Купера
14. Перуанский Морган Фримен
15. В Турции нашелся портрет человека, поразительно напоминающего Майкла Скотта, героя Стива Карелла из сериала «Офис»
16. Этот парень специально похудел, чтобы быть еще больше похожим на Криса Прэтта в «Стражах Галактики»
17. «Деда всегда называли Шурик. Я думал почему, пока не увидел это фото»
18. Мини-Рианна
19. Если бы Гарри Поттер стал учителем
Бонус: двойником Дензела Вашингтона оказалась 86-летняя бабушка
Эту женщину зовут Хуанита Хаббард. Ее внешнее сходство со знаменитым актером заметили родственники. Они и попросили Вашингтона сделать пожилой женщине сюрприз и заглянуть к ней в гости в ее дом в Чикаго.
Может быть, и вы похожи на какую-нибудь знаменитость? Ждем ваше фото — вдруг и вы станете героем нашей следующей подборки!