20 человек, которые могли бы неплохо заработать на своем сходстве со звездами (Некоторым из них это уже удалось)

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Желание походить на своего кумира, пусть только внешне, вполне понятно. Многие блогеры сделали себе имя благодаря сходству со знаменитостями или умению создать такое сходство с помощью макияжа. А героям нашей подборки никакая косметика не нужна: они и без того поразительно похожи на звезд.

В редакции AdMe.ru уже сохранили себе фотографии этих 14 поразительных «копий» известных людей, чтобы на досуге поиграть в «Найди 10 отличий». А из бонуса вы узнаете, что бывает, когда знаменитость встречается со своим двойником.

1. В Подмосковье есть свой Крепкий Орешек

2. Эта девушка похожа на Бритни Спирс и Эванну Линч одновременно

3. В России обнаружился офицер полиции с поразительным сходством с Леонардо Ди Каприо

4. А еще одного двойника актера нашли в олимпийской сборной США

5. «Встретила мексиканского Обаму»

6. «Моя бабушка в молодости выглядела как Скарлетт Йоханссон»

7. Дэнни Де Вито из Нагасаки

8. Отец пятерых детей из Калифорнии воспользовался своим сходством со Снупом Доггом и стал его профессиональным двойником

9. «После того как я отрастил бороду, даже Стас Намин спутал меня с Эмиром Кустурицей»

10. Азиатский Джонни Депп

11. В Британии обнаружили двойника Леди Гага

12. В армию призвали молодого Зорга из «Пятого элемента»

13. Индийский актер, который мог бы сняться в «Областях тьмы» вместо Брэдли Купера

14. Перуанский Морган Фримен

15. В Турции нашелся портрет человека, поразительно напоминающего Майкла Скотта, героя Стива Карелла из сериала «Офис»

16. Этот парень специально похудел, чтобы быть еще больше похожим на Криса Прэтта в «Стражах Галактики»

17. «Деда всегда называли Шурик. Я думал почему, пока не увидел это фото»

18. Мини-Рианна

19. Если бы Гарри Поттер стал учителем

Бонус: двойником Дензела Вашингтона оказалась 86-летняя бабушка

Эту женщину зовут Хуанита Хаббард. Ее внешнее сходство со знаменитым актером заметили родственники. Они и попросили Вашингтона сделать пожилой женщине сюрприз и заглянуть к ней в гости в ее дом в Чикаго.