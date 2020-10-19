20+ ситуаций, неловкость которых ощущается даже на расстоянии

Никто не застрахован от неловких ситуаций. Подумаешь, весь рабочий день расхаживали в рваных штанах или, хуже того, обознались и обняли случайного прохожего. Не стоит жалеть и многократно прокручивать такие моменты в голове. Куда проще улыбнуться и отнестись к себе с иронией.

Нам в AdMe.ru нравится позитивный подход. И мы не прочь добродушно посмеяться над целым рядом неловких историй.

«Не расслышала кассира и на вопрос „Как вас зовут?“ наугад ответила: „Рулетик“. Сейчас провалюсь»

«Выпускной проходил отлично. До этого момента»

Девушка слишком серьезно отнеслась к правилам и остановилась на автомобильном светофоре

После таких объятий остается только провалиться сквозь землю

«Пришел домой с работы и понял, что целый день общался с клиентами, в то время как на моих штанах была огромная дырка»

«Утка в метро подошла, встала напротив меня и стала смотреть. Как-то мне неловко»

«Перед посадкой в самолет девушка попросила меня поменяться с ней местами. Она хотела посидеть у окна»

Вот что бывает, когда задремаешь в пути

«Заказал в подарок для брата подушку со своим смешным фото, но в доставке напутали и пришла чужая. Тот, кто получит мой заказ, удивится куда сильнее»

«Неловко, когда приходишь на работу, а кто-то другой в офисе одет так же, как и ты»

Парень не ожидал, что его могут застукать

Парень всего лишь пытался убрать ресничку с ее глаз и явно не ожидал, что ресницы накладные

Бортпроводник куда-то спешил и наспех выбежал из уборной

«Это забавно. Я приняла ванну с кокосовым маслом и не могу выбраться из нее. Просто скольжу внутри, как гигантский картофель в жаровне»

Как оказалось, излишняя вежливость — это тоже неловко

«Девушка из автостраховки попросила мою маму прислать ей фотографии с видом спереди, сзади и сбоку. Но она не дала более подробную инструкцию»

«Cегодня пришел поставщик из другой компании, что-то подписывал. И я по привычке, увидев у него „свою“ ручку, сказал ему ее оставить. Теперь у меня их две»

«Моя сестра увидела, как Шон Коннери со всеми фотографируется. Она пробралась к нему и попросила фото. Оказалось, он не актер — мужчина просто гулял со своей семьей»