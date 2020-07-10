20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день

Вам наверняка доводилось слышать фразу «Раньше делали на века», когда речь заходила, к примеру, о какой-нибудь технике. И спорить с этим утверждением сложно: многие холодильники, телефоны или стиральные машины в прошлом служили своим владельцам десятилетиями, тогда как их современные аналоги в большинстве своем выходят из строя уже через непродолжительное время.

Мы в AdMe.ru не стали пускаться в рассуждения, почему сегодня дела обстоят так, а не иначе, но с удовольствием просмотрели фото 20 человек, показавших технику, которая служит им уже не один десяток лет. Везунчики, одним словом.

«Газовая плита дедушки. Была куплена в 1958 году. Пользуемся ею до сих пор. Она в идеальном состоянии»

«Телефонный аппарат в новой квартире моих друзей. Предназначен для связи с людьми, звонящими в дверь. До сих пор исправно работает»

«Ручной миксер General Electric, кленовая скалка и оловянное сито, принадлежащие еще моей бабушке. Им около 100 лет. Пользуюсь всем этим по сей день»

«Мои бабушка и дедушка до сих пор пользуются микроволновой печью 1984 года»

«Пишущая машинка моей прабабушки 50-х годов. В отличном рабочем состоянии»

«Купили эту вафельницу на гаражной распродаже в 1958 году за 25 центов. До сих пор работает»

«Мои бабушка с дедушкой купили этот морозильный ларь 54 года назад. Он до сих пор работает без каких-либо нареканий»

«Мой холодильник 1950-х годов до сих пор находится в рабочем состоянии»

«Этот электрокар был произведен в 1974 году. Он все еще на ходу»

«У моей бабушки сохранилась работающая игровая приставка Nintendo и несколько игр на нее»

«Моя кофеварка настолько старая, что она была произведена в Западной Германии»

«Дедушка все еще пользуется старым компьютером, работающим на DOS. Вводит данные, распечатывает на принтере, сохраняет файлы на дискетах»

«В доме, куда недавно переехала моя бабушка, установлен этот старый телефон. Он все еще работает»

«Нашел этот старый работающий электронный словарь, которым раньше пользовался мой отец»

«Этой стиральной машинке более 40 лет, и она по-прежнему работает. Ее произвела компания Ford»

«Патефон 1923 года, принадлежащий моим прадедушке и прабабушке. До сих пор работает, хотя им и не пользовались со времен Второй мировой войны»

«Мой цветной телевизор Sony 1969–1970 года выпуска. Работает без нареканий по сей день»

«Домашний компьютер Atari, принадлежащий моему дедушке. На него имеются даже оригинальные картриджи. Все исправно работает»

«У моей мамы до сих пор есть рабочий миксер из 80-х. На нем указано, что и на какой скорости нужно смешивать»

«Моя двоюродная сестра по сей день пользуется двойной духовкой 1970-х годов»