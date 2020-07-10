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20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день

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Вам наверняка доводилось слышать фразу «Раньше делали на века», когда речь заходила, к примеру, о какой-нибудь технике. И спорить с этим утверждением сложно: многие холодильники, телефоны или стиральные машины в прошлом служили своим владельцам десятилетиями, тогда как их современные аналоги в большинстве своем выходят из строя уже через непродолжительное время.

Мы в AdMe.ru не стали пускаться в рассуждения, почему сегодня дела обстоят так, а не иначе, но с удовольствием просмотрели фото 20 человек, показавших технику, которая служит им уже не один десяток лет. Везунчики, одним словом.

«Газовая плита дедушки. Была куплена в 1958 году. Пользуемся ею до сих пор. Она в идеальном состоянии»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© seaweed_is_cool / Reddit

«Телефонный аппарат в новой квартире моих друзей. Предназначен для связи с людьми, звонящими в дверь. До сих пор исправно работает»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© binnerman / Reddit

«Ручной миксер General Electric, кленовая скалка и оловянное сито, принадлежащие еще моей бабушке. Им около 100 лет. Пользуюсь всем этим по сей день»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© Figsnbacon / Reddit

«Мои бабушка и дедушка до сих пор пользуются микроволновой печью 1984 года»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© usufwasi / Reddit

«Пишущая машинка моей прабабушки 50-х годов. В отличном рабочем состоянии»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© OBEYthemCHILDREN / Reddit

«Купили эту вафельницу на гаражной распродаже в 1958 году за 25 центов. До сих пор работает»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© BibleExplorer / Reddit

«Мои бабушка с дедушкой купили этот морозильный ларь 54 года назад. Он до сих пор работает без каких-либо нареканий»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© C4ROZ / Reddit

«Мой холодильник 1950-х годов до сих пор находится в рабочем состоянии»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© badbreak79 / Reddit

«Этот электрокар был произведен в 1974 году. Он все еще на ходу»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© HwrdStrk / Reddit

«У моей бабушки сохранилась работающая игровая приставка Nintendo и несколько игр на нее»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© DERPYOLO22 / Reddit

«Моя кофеварка настолько старая, что она была произведена в Западной Германии»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© Madmited / Reddit

«Дедушка все еще пользуется старым компьютером, работающим на DOS. Вводит данные, распечатывает на принтере, сохраняет файлы на дискетах»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© potatohead657 / Reddit

«В доме, куда недавно переехала моя бабушка, установлен этот старый телефон. Он все еще работает»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© Jazullo913 / Reddit

«Нашел этот старый работающий электронный словарь, которым раньше пользовался мой отец»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© Shopnil4 / Reddit

«Этой стиральной машинке более 40 лет, и она по-прежнему работает. Ее произвела компания Ford»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© astroturtle / Reddit

«Патефон 1923 года, принадлежащий моим прадедушке и прабабушке. До сих пор работает, хотя им и не пользовались со времен Второй мировой войны»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© MovingWayOverseas / Reddit

«Мой цветной телевизор Sony 1969–1970 года выпуска. Работает без нареканий по сей день»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© macnerd93 / Reddit

«Домашний компьютер Atari, принадлежащий моему дедушке. На него имеются даже оригинальные картриджи. Все исправно работает»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© StrategosOne / Reddit

«У моей мамы до сих пор есть рабочий миксер из 80-х. На нем указано, что и на какой скорости нужно смешивать»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© sheldoc / Reddit

«Моя двоюродная сестра по сей день пользуется двойной духовкой 1970-х годов»

20 человек, которые когда-то давно потратились на технику, а она исправно работает и по сей день
© rbevans / Reddit

Есть ли у вас дома подобные «долгожители»? Часто ли вам приходится менять старую технику на новую?

Фото на превью Figsnbacon / Reddit
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