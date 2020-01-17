20 человек, которые изо всех сил пытались понять собеседника, но не сложилось

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Непонимание — неизбежный и неотъемлемый элемент общения. Согласно результатам исследований, чаще всего конфликт провоцирует тон собеседника. Но бывают и другие причины. Герои нашей статьи поделились ситуациями, в которых они стали участниками или свидетелями довольно странного диалога.

AdMe.ru убежден в том, что наши читатели с пониманием отнесутся к рассказам пользователей соцсетей. А может, добавят к подборке и свои курьезы.

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Какой диалог в своей жизни вы не можете забыть?

Фото на превью Suslik18 / pikabu

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