20 человек, которые изо всех сил пытались понять собеседника, но не сложилось
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Непонимание — неизбежный и неотъемлемый элемент общения. Согласно результатам исследований, чаще всего конфликт провоцирует тон собеседника. Но бывают и другие причины. Герои нашей статьи поделились ситуациями, в которых они стали участниками или свидетелями довольно странного диалога.
AdMe.ru убежден в том, что наши читатели с пониманием отнесутся к рассказам пользователей соцсетей. А может, добавят к подборке и свои курьезы.
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Какой диалог в своей жизни вы не можете забыть?
Фото на превью Suslik18 / pikabu