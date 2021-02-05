20+ человек, которые долго хранили в тайне рецепты своих коронных блюд, и вот теперь готовы ими поделиться

В последнее время люди стали чаще готовить. Оно и понятно: теперь мы больше времени проводим дома, а в порыве состряпать что-нибудь вкусненькое охотнее заглядываем на кулинарные сайты. Но героям нашей статьи это ни к чему, ведь они и сами с кем угодно готовы поделиться своими проверенными временем рецептами.

AdMe.ru предупреждает: читать эту подборку следует только на сытый желудок. А чтобы не утомлять вас длинными описаниями рецептов, мы спрятали их в ссылки.

«Миндально-грушевый пирог в сковороде. За последний месяц я испекла его уже 3 раза. Он такой мягкий, просто тает во рту!»

«Итальянские домашние пончики. Этот рецепт достался мне от бабушки. Они получаются легкими, воздушными, а готовятся всего из 6 ингредиентов»

«Говяжий рамэн, от которого на душе становится так тепло. Бульон готовится 8 часов, но оно того стоит»

«Идеальный пышный молочный хлеб»

«Хрустящий лосось — один из сотен рецептов моего отца, который он усовершенствовал за 50 лет работы поваром»

«Простейший, декадентский крем-брюле без водяной бани»

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка переехали из Италии в Чикаго и открыли там небольшой ресторан. Там подавались эти фрикадельки»

«Ни прапрабабушка, ни моя бабушка или мама никогда не записывали рецептов. Я просто наблюдал, как бабушка их готовит, и все записал».

«Вот мой рецепт картофельных оладий. Они просто рай для всех, кто любит картошку»

Никогда в жизни так не хотела картошки, как сейчас. © Angelamakes / Reddit

«Французский королевский пирог приготовить проще простого. Как-то угостили мы им одного француза. Так он сказал, что пирог на вкус как из пекарни у дома»

«Это бабушкина вьетнамская тушеная свиная грудинка в кокосовой воде — любимый семейный рецепт»

«У меня есть рецепт действительно хорошего чизкейка в бруклинском стиле»

«Бабушкины тушеные куриные крылышки и грибы в устричном соусе. Я пообещал себе освоить как можно больше ее рецептов и сейчас готовлю вместе с ней»

«Нет блюда, которое я любил бы больше, чем это. Курица получается такой нежной, что соскальзывает с кости, а затем медленно тает во рту. Все блюдо готовится с устричным соусом, который пропитывается ароматом грибов и превращает их во что-то божественное. Один укус — и ты влюбляешься».

«Булочки на пару в виде животных»

Мне было бы стыдно есть их. Они такие милые! © Hikuuken / Reddit

«Домашние ньокки. Одна порция вам будет стоить всего около 30 рублей»

«Печенье „Кошачьи язычки“. Вам понадобится всего один яичный белок, сахар и немного муки, чтобы напечь целый противень»

«Мой рецепт бургера с беконом, сыром бри и луковым джемом»

Как я мог жить без этого огромного аппетитного бургера?! Сыр в нем мне подмигивает. © natural_moreish / Reddit

«Знаменитые масляные рулетики моей бабушки. Я делаю эти булочки каждый год и могу вас заверить, что они получаются потрясающими»

Неужели только меня смущает то, что рогалик просто лежит на столе, даже без салфетки? © [deleted] / Reddit

«Моя жена испекла морковное печенье, которое раньше делала моя мама. Оно больше похоже на торт, чем на печенье, и на вкус такое же, как у нее»

«За эти булочки с корицей можно умереть»

«Моя мама наконец дала мне рецепт своих жареных цыплят, и я приготовила партию сегодня вечером. Они почти так же хороши, как и ее. ПОЧТИ»

«Фаворки (faworki) определенно одна из моих любимых сладостей детства. Их обычно готовит моя дорогая бабушка»

«Батончики с карамелью и соленым маслом, мои любимые!»

У меня есть похожий рецепт в моей поваренной книге, там сверху страницы написано: «Не готовь их, а то съешь сразу все». © guppy1979 / Reddit