20 человек, которые доказали, что летняя жара — это испытание не для слабонервных

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Мы все с нетерпением ждем лета, но вместе с ним порой приходит настолько аномальная жара, что хоть в холодильнике прячься. Но пользователи сети не унывают и показывают, что происходит в окружающем их мире в особо знойные дни.

Мы в AdMe.ru желаем вам прохладительных напитков под руку и уютной тени. А пока посмотрите на фотографии тех людей, которые лицом к лицу столкнулись со стихией.

У кого-то крыша от жары потекла

Вот что творит жара в Германии. Нет, сейчас не осень

Вот такие вот «кондиционеры» наловчились делать в вагоне поезда. На улице +45 °С

Летний зной не для всех

«Моя мама прислала мне подарок на день рождения с моими любимыми конфетами. Вот что с ними сделала жара»

Когда за окном +30 °С и в офисе всегда найдется человек, которому дует

«Оставила свечу в машине во время жары. Она разлетелась, когда я ее подняла»

«+36 °С днем. Так вот, оставил я зеленые яблоки в машине на солнце, а они запеклись»

Кокосовое масло долго было на жаре, растаяло, а потом начало вот так сворачиваться

«Кошка прожила 16 лет. На фото ей лет 14. Не успели постричь до жары. Было за 35 °С. Сын смочил мокрыми руками шерсть и подключил вентилятор»

«Решил воспользоваться жарой. Надеюсь после работы отведать свежего вкусного печенья»

«Лето в брюках. Мои нога и рука»

«Моя кроссовка растаяла в моей комнате на жаре, и теперь она похожа на карамель»

«Открываю с утра холодильник, а там такое. Жаль, мне места не хватило»

«Жара в Лас-Вегасе — это не шутки. Зажарили яйцо менее чем за 10 минут»

«Вот во что жара превратила мои розы»

«Я оставил свой телефон в машине, и вот какая опасная штука с ним случилась сегодня днем. Было очень жарко»

«Мои жалюзи расплавились от жары. Даже с закрытым окном моя комната самая жаркая в доме»

«Живу в Аризоне, где автомобильные пахучки могут растаять на жаре. Лето начинается!»

«Вот какой вентилятор помогает мне в самое пекло»