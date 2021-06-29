20 человек, которые доказали, что летняя жара — это испытание не для слабонервных
Мы все с нетерпением ждем лета, но вместе с ним порой приходит настолько аномальная жара, что хоть в холодильнике прячься. Но пользователи сети не унывают и показывают, что происходит в окружающем их мире в особо знойные дни.
Мы в AdMe.ru желаем вам прохладительных напитков под руку и уютной тени. А пока посмотрите на фотографии тех людей, которые лицом к лицу столкнулись со стихией.
У кого-то крыша от жары потекла
Вот что творит жара в Германии. Нет, сейчас не осень
Вот такие вот «кондиционеры» наловчились делать в вагоне поезда. На улице +45 °С
Летний зной не для всех
«Моя мама прислала мне подарок на день рождения с моими любимыми конфетами. Вот что с ними сделала жара»
Когда за окном +30 °С и в офисе всегда найдется человек, которому дует
«Оставила свечу в машине во время жары. Она разлетелась, когда я ее подняла»
«+36 °С днем. Так вот, оставил я зеленые яблоки в машине на солнце, а они запеклись»
Кокосовое масло долго было на жаре, растаяло, а потом начало вот так сворачиваться
«Кошка прожила 16 лет. На фото ей лет 14. Не успели постричь до жары. Было за 35 °С. Сын смочил мокрыми руками шерсть и подключил вентилятор»
«Решил воспользоваться жарой. Надеюсь после работы отведать свежего вкусного печенья»
«Лето в брюках. Мои нога и рука»
«Моя кроссовка растаяла в моей комнате на жаре, и теперь она похожа на карамель»
«Открываю с утра холодильник, а там такое. Жаль, мне места не хватило»
«Жара в Лас-Вегасе — это не шутки. Зажарили яйцо менее чем за 10 минут»
«Вот во что жара превратила мои розы»
«Я оставил свой телефон в машине, и вот какая опасная штука с ним случилась сегодня днем. Было очень жарко»
«Мои жалюзи расплавились от жары. Даже с закрытым окном моя комната самая жаркая в доме»
«Живу в Аризоне, где автомобильные пахучки могут растаять на жаре. Лето начинается!»
«Вот какой вентилятор помогает мне в самое пекло»
А какая история, связанная с жарой, есть у вас?
Фото на превью CaptainWalnut / Pikabu
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