20+ человек, которые бегут впереди технического прогресса

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Гаджеты, которые проникли во все сферы жизни, зачастую определяют поведение своих владельцев. Кто-то находит им новое применение, кто-то оптимизирует способы использования, кто-то пытается пустить пыль в глаза, выдавая за модный аксессуар дешевый аналог (а иногда и наоборот). Но, что бы ни придумали эти люди, главное, они проявляют такую смекалку, что любой позавидует.

Пользователи активно делятся в сети своими псевдотехнологическими находками, и некоторые из них кажутся AdMe.ru достойными массового применения.

1. Когда ты одновременно и поклонник известного бренда, и очень скромный человек

2. Прекрасный способ предотвратить кражу AirPods при помощи наклейки с упаковки зубной нити

3. «Чтобы отправить кому-то по телефону изображение, найденное на планшете, моя жена просто делает фото с фото»

4. Еще один эффективный метод экспресс-зарядки смартфона

5. Себестоимость этой подставки для планшета стремится к нулю

6. Впрочем, есть еще более бюджетная вариация

7. AirPods-серьги: и стильное украшение, и наушники в сумочке искать не надо

8. Держатель для планшета с подогревом

9. Недостаток опыта в настройке экрана с лихвой компенсируется обыкновенной лупой

10. Этот мужчина использует iPad как коврик для мыши

11. Подставка для планшета — обычное дело, но вот планшет в роли подставки — это что-то новенькое

12. «Мой личный способ подогревать выпечку в офисе»

13. «Вот как мой бережливый отец избегает необходимости покупать новое зарядное устройство для своего iPad»

14. Отличный способ не потерять AirPods

15. И еще один лайфхак — специально для любителей тоннелей в ушах

16. А что, тоже выход

17. Если резервное копирование жесткого диска занимает несколько часов, вам потребуется дополнительная антикот-защита

18. «Когда мама хочет смотреть любимый сериал на своем iPad, но не хочет лишать собаку удовольствия смотреть в окно»

19. Ленты, прикрепленные к пультам, помогут легко найти их, если они затеряются между подушками или под диваном

20. Низкотехнологичный лайфхак на века

21. Штекер для зарядки iPhone послужит прекрасной подставкой для просмотра фильмов в поездах и самолетах

22. Если поставить свечку перед автоматическим освежителем воздуха, можно устроить своим семейным неожиданное и незабываемое фаер-шоу

23. «Я сделал лего-телевизор из экрана от старого ноутбука»

24. Когда хочешь выглядеть круто, но бюджет поджимает

А какую из этих находок вы бы сами с удовольствием использовали?