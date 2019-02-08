20+ человек, которые бегут впереди технического прогресса
Гаджеты, которые проникли во все сферы жизни, зачастую определяют поведение своих владельцев. Кто-то находит им новое применение, кто-то оптимизирует способы использования, кто-то пытается пустить пыль в глаза, выдавая за модный аксессуар дешевый аналог (а иногда и наоборот). Но, что бы ни придумали эти люди, главное, они проявляют такую смекалку, что любой позавидует.
Пользователи активно делятся в сети своими псевдотехнологическими находками, и некоторые из них кажутся AdMe.ru достойными массового применения.
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3. «Чтобы отправить кому-то по телефону изображение, найденное на планшете, моя жена просто делает фото с фото»
4. Еще один эффективный метод экспресс-зарядки смартфона
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6. Впрочем, есть еще более бюджетная вариация
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11. Подставка для планшета — обычное дело, но вот планшет в роли подставки — это что-то новенькое
12. «Мой личный способ подогревать выпечку в офисе»
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А какую из этих находок вы бы сами с удовольствием использовали?
Фото на превью DrElonMusk / Imgur