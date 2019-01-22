20 человек, чья прическа прославилась на весь интернет за считанные дни

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У французов есть поговорка: «Найти хорошего парикмахера порой бывает труднее, чем подыскать достойного мужа». И с этим сложно не согласиться. Порой работники салонов красоты перебарщивают с креативом, а иногда оказываются ну очень уж непонятливыми. И даже если просто попросить их ровно подстричь челку, нет гарантий того, что ее не обрежут под самый корень.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем всем тем, кому какое-то время пришлось жить с ошибками горе-стилистов и каждый день видеть их в зеркале. Радует одно: по крайней мере, волосы отрастают.

1. «Вот что я просила сделать стилиста и то, что получила в итоге»

2. Такую стрижку ей сделала сестра. И отношения у них явно так себе

3. «Попросил сделать мне модную прическу, но это определенно не то, что я хотел»

4. Похоже, его парикмахер увлекается 3D-моделированием

5. «Мой одноклассник настолько помешан на математике, что выбрил на виске корень из икса»

6. «Сегодня парикмахер сотворил со мной это»

7. «Я просто попросил ровно обрезать мне челку»

8. Когда стрижка стоит ₽ 450, но у тебя с собой только ₽ 400

9. «Нашел в сети фото известного рэпера. Мой брат выглядел так в 2009 году»

10. «Слева — то, что я хотела, справа — то, что получила. Найдете отличия?»

11. «Мой двоюродный брат сегодня пришел домой с новой прической»

12. «Мама долго уговаривала папу подстричься, и наконец он согласился. Будьте осторожны со своими желаниями»

13. «Это самая ужасная стрижка в моей жизни, и я ходил так 5 дней. Окружающие делали мне комплименты, но я не сразу понял, что это сарказм»

14. «Я хотел сэкономить и попросил друга меня подстричь. Я сказал ему оставить немного волос сверху. Он сделал со мной это и потом долго смеялся»

15. «Мой кузен впервые побывал у нового парикмахера. Вряд ли он пойдет к нему еще раз»

16. «Мне сделали омбре и каскадную стрижку, и все выглядело даже неплохо, после того как парикмахер завила мне кончики волос. Но на самом деле я получила это»

17. «Работаю парикмахером. Я хотела осветлить себе волосы и сожгла их. Теперь они выглядят вот так. Интересно, считается ли это стрижкой?»

18. «Я пришла в пафосный хипстерский салон и попросила сделать мне розовое омбре как на фото. Вот результат»

19. Если бы дабстеп был прической, это могло бы выглядеть как-то так

20. Когда попросил стрижку как на видео, но не уточнил, что значок Play не нужен

А вы рискнули бы повторить какую-нибудь из причесок наших героев?