20+ человек, чьи выкрутасы способны разбудить зверя даже в особо терпеливых

Каждый из нас сталкивался в чудаками, у которых на все есть свой неповторимый взгляд. Тараканы, устраивающие вечеринки в головах таких людей, в основном вызывают улыбку. Но если в странностях замечены наши друзья или родственники — со временем у нас просто пар может из ушей пойти от их нестандартного поведения.

Мы в AdMe.ru убеждены, что лишь ангельское терпение и чувство юмора помогают героям нашей подборки выживать рядом со своими близкими.

«Как члены моей семьи отламывают и оставляют НАРЕЗАННЫЙ сыр»

«Брат „убирает“ посуду на место вот так»

«Мама ест половину банана и оставляет вторую половину на подставке для фруктов»

«Моя семья — монстры»

«Именно так моя невеста заправляет посудомойку»

«Сегодня вечером я осталась у подруги. Вот что я обнаружила, когда воспользовалась ванной комнатой ее 10-летнего сына»

«Экран моего друга»

«У нас полно зарядок, но мама решила использовать именно эту»

«Вот такой шнур у пылесоса жены»

«Как жена ест пиццу»

«Папа никогда не снимает наклейки со своих вещей и кричит на меня, если я к ним прикасаюсь»

«Люди в моем доме настаивают на том, чтобы не снимать защитную пленку с банки полностью и использовать одну и ту же ложку для арахисового масла и желе. Бесит»

«Папа зачем-то откусил от масла огромный кусок»

«DVD-плеер моих бабушки с дедушкой»

«Мой парень „издевается“ над сыром, чтобы тот поместился в пакет»

«Мой сосед по комнате побил все рекорды лени»

«Друг делает это»

«Один из моих 4 детей вылил 2 литра молока в бассейн. Естественно, никто не признается, кто это был»

«Я недавно купил новую клавиатуру, а младший брат хотел похвастаться ею в зуме. Вернул он мне ее в таком виде»

«Я женат на монстре. И для этого она использовала мой профессиональный поварской нож»

«Брат по непонятной причине „съел“ свой кусок торта вот так»