20+ человек, чьи выкрутасы способны разбудить зверя даже в особо терпеливых
Каждый из нас сталкивался в чудаками, у которых на все есть свой неповторимый взгляд. Тараканы, устраивающие вечеринки в головах таких людей, в основном вызывают улыбку. Но если в странностях замечены наши друзья или родственники — со временем у нас просто пар может из ушей пойти от их нестандартного поведения.
Мы в AdMe.ru убеждены, что лишь ангельское терпение и чувство юмора помогают героям нашей подборки выживать рядом со своими близкими.
«Как члены моей семьи отламывают и оставляют НАРЕЗАННЫЙ сыр»
«Брат „убирает“ посуду на место вот так»
«Мама ест половину банана и оставляет вторую половину на подставке для фруктов»
«Моя семья — монстры»
«Именно так моя невеста заправляет посудомойку»
«Сегодня вечером я осталась у подруги. Вот что я обнаружила, когда воспользовалась ванной комнатой ее 10-летнего сына»
«Экран моего друга»
«У нас полно зарядок, но мама решила использовать именно эту»
«Вот такой шнур у пылесоса жены»
«Как жена ест пиццу»
«Папа никогда не снимает наклейки со своих вещей и кричит на меня, если я к ним прикасаюсь»
«Люди в моем доме настаивают на том, чтобы не снимать защитную пленку с банки полностью и использовать одну и ту же ложку для арахисового масла и желе. Бесит»
«Папа зачем-то откусил от масла огромный кусок»
«DVD-плеер моих бабушки с дедушкой»
«Мой парень „издевается“ над сыром, чтобы тот поместился в пакет»
«Мой сосед по комнате побил все рекорды лени»
«Друг делает это»
«Один из моих 4 детей вылил 2 литра молока в бассейн. Естественно, никто не признается, кто это был»
«Я недавно купил новую клавиатуру, а младший брат хотел похвастаться ею в зуме. Вернул он мне ее в таком виде»
«Я женат на монстре. И для этого она использовала мой профессиональный поварской нож»
«Брат по непонятной причине „съел“ свой кусок торта вот так»
А какие чудачества замечены за вашими родными? Как вы с этим справляетесь: злитесь, терпите, хихикаете или вовсе находите их очаровательными?
Фото на превью Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii / Imgur
Поделиться этой статьёй