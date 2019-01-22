20 человек, чьи лайфхаки то ли гениальны, то ли безумны

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Есть такая категория людей, чьи смекалка и находчивость порой бьют через край. И не всегда понятно: то ли их идеи гениальны, то ли безумны. Но одно ясно наверняка — эти лайфхаки работают.

AdMe.ru нашел несколько таких противоречивых задумок и решил с вами поделиться, чтобы вы сами составили о них мнение, а может, и взяли некоторые на вооружение.

1. Когда твой «внутренний тролль» не может бездействовать

2. Если нет денег на ремонт, но есть смекалка

3. Когда предпринимательство у тебя в крови

4. Девушка хотела, чтобы попкорна хватило не только на рекламу

5. Дверная ручка магазина ножей тоже сделана из ножа

6. Отлично замаскированный тайный шкаф

7. «Через месяц после ремонта прорвало стояк, на повторный ремонт не было денег. Вот так я вышел из ситуации»

8. Парень решил нестандартным образом сделать девушке предложение

«Лиэнн, это я, Деррек. Это было недешево — заказать сообщение на бутылке витаминизированной воды, но я таким образом решил показать, как ты мне важна. Итак, окажешь ли ты мне честь стать миссис Кюгельман? Навсегда твой, Деррек».

9. Когда под рукой не оказалось сменного смесителя

10. Новая модель турбощетки

11. Просто входная дверь, сделанная из кирпичной стены

12. Не из чего было сделать рождественский венок, но Lego помогло

13. Котов в таких рюкзаках мы уже видели, но чтобы попугаев...

14. «Механик хотел $ 900 за новый гудок, но я починил сам»

15. «Мне надоело, что дети постоянно теряют пульты»

16. Когда тебе нужно сдавать экзамен по анатомии

17. Бюджетный вариант пляжного лаунджа

18. Хотелось инноваций, но технологии еще до этого не дошли

19. Это его «внутренняя Мэри Поппинс» рвется в полет

20. Когда у тебя много багажа и ты боишься его потерять

А у вас найдется парочка шальных лайфхаков, которыми вы бы хотели поделиться?