20+ бедолаг, которые лучше на вокзале переночуют, чем еще раз снимут жилье

Противостояние арендодателей и квартиросъемщиков — это просто неиссякаемый источник всяких шуток. Ведь хозяева просто обречены сутками приглядывать за сохранностью своего имущества. А те, кто ищет временный уголок, вынуждены перелопачивать тонны объявлений, чтобы найти что-то приличное не по цене царского дворца. Да еще надеяться, что с внезапной проверкой квартиры не нагрянут в неподходящий момент.

Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы всем попадались исключительно хорошие и жильцы, и хозяева. И мы просто зачитались животрепещущими историями о том, насколько же необычными порой бывают арендодатели.

Снимали с подругой комнату в квартире, где проживала и хозяйка. Кухней пользоваться было нельзя — правило съема. Ну не беда, кафе в помощь. И вот однажды приходим домой, а накануне купленных сока и дыни в нашей комнате нет. Мы к хозяйке. Она их, оказывается, в холодильник убрала, «чтобы не пропали». Ну ладно. Утром встаем, топаем на кухню за соком и дыней, а там только корки да пустой пакет в мусорке. Мы к хозяйке. Ответ: «А я вас предупреждала, что кухней пользоваться нельзя». Круг замкнулся. © Мама Говарда / AdMe

Сняли хату у бабки c прибабахом. И начались у нас каждый месяц «эти дни». Дни расплаты. Каждый месяц бабка, плача, приговаривала, что мы ей где-то недоплатили, что мы ее обманули. Ну а мы регулярно на это показывали чеки и ее подписи в акте передачи денежных средств.

Мучились недолго, около 9 месяцев. Наша квартира уже была достроена к тому времени, и мы съехали. Казалось бы, история закончилась. Ага, сейчас. Через 2 месяца нам позвонил следователь и сказал, что на нас написано заявление о том, что мы «все украли». Приехавший на место полицейский увидел бабку на диване в слезах и соплях. «Что украли, бабусь?» — «Трюмо...» — «Вот это, которое тут стоит?» — «Да...» — «Ясно. Что еще украли?» — «Диван...» — «Вот этот?» — «Да...» В общем, полицейский играл в игру «помоги бабке найти украденную мебель в хрущевке» еще минут 15, а потом получил-таки отказ в возбуждении уголовного дела. © epuR******** / Pikabu

Мучились недолго, около 9 месяцев. Наша квартира уже была достроена к тому времени, и мы съехали. Казалось бы, история закончилась. Ага, сейчас. Через 2 месяца нам позвонил следователь и сказал, что на нас написано заявление о том, что мы «все украли». Приехавший на место полицейский увидел бабку на диване в слезах и соплях. «Что украли, бабусь?» — «Трюмо...» — «Вот это, которое тут стоит?» — «Да...» — «Ясно. Что еще украли?» — «Диван...» — «Вот этот?» — «Да...» В общем, полицейский играл в игру «помоги бабке найти украденную мебель в хрущевке» еще минут 15, а потом получил-таки отказ в возбуждении уголовного дела. © epuR******** / Pikabu Как-то снимали половину дуплекса. Во второй половине был долгий ремонт, там все готовили для заезда арендаторов, ну и мы привыкли к шуму. И вот как-то раз я заметила дыру в стене и в этой дыре — глаз хозяина! Съехали мы через 2 недели с нарушением договора, но хозяин не стал ничего предъявлять. © Heidi McDonald / Quora

Женщина, которая сдавала мне жилье, точно была не совсем адекватной. Например, она заявлялась, когда меня не было дома, и включала свет по всей квартире. Ну и, естественно, никогда в этом не признавалась. А потом еще угрожала повысить мне плату, потому что, видите ли, слишком большие счета за электричество набегают. И вот я решила подловить ее. Взяла отгул на работе, выключила свет и заперлась в спальне. Я слышала, как она пришла, хлопала всеми дверцами шкафов и вслух, громко так, выражала свое недовольство мной. И свет тоже повключала, ага. В общем, когда она ушла, я пошла в магазин, купила новые замки и поставила их. © Barbara Saviano / Quora

Поверьте, адекватных арендодателей намного меньше, чем адекватных квартиросъемщиков. У меня на одной квартире был случай. Перед тем как съехать, я полностью рассчитался, всю «коммуналку» по счетчикам с фото оплатил, потом отдал ключи. И вот прошло 2 месяца. Мне звонит хозяйка и спрашивает, почему это я «коммуналку» не плачу, ведь я же жил в квартире, а новых квартирантов она не нашла. © Bash.im

Снимали жилье в доме, где из каждой квартиры был выход на улицу. А под квартирой находился подвал. Так вот, как-то хозяйка сказала, что они будут жить в подвале и приходить к нам купаться и готовить. © Anna Maksimenko / Facebook

Я тогда была совсем молоденькой и снимала дешево квартиру у одного дедка. Квартира была сильно так себе, но в 18 лет я просто радовалась тому, что наконец живу самостоятельно. И вот как-то раз из комнаты увидела какое-то шевеление на улице. Подошла к окну (счастье, что хоть одетой была) и увидела, как к нему подбирается тот самый дедок-хозяин! Я аж закричала, и он убежал. В общем, съехала я быстро. © Sue Gordon / Quora

Снимала квартиру, пришла с парнем на осмотр. Все время хозяин говорил о жилье именно парню, но ладно, как-то не напрягало. А потом такой: «Давайте заключать договор». Ок, тянусь за документами. Но он меня одергивает и выдает: «Я заключаю только с мужчинами». Ну а я в ответ, мол, какая жалость, жить-то я тут собиралась одна. В итоге все-таки подписала. Собственник уже уходит и говорит, мол, если будут проблемы, звони (снова моему парню). Горело у меня где-то с недельку от этого диалога. © inessaisa / Twitter

Будучи студентами, искали с товарищем квартиру, смотрели объявления в газете. Позвонили по одному, а там бабушка командным голосом:

— Так, кто жить будет?

— 2 студента.

— Значит, так. Я буду жить с вами. Платите за квартиру и «коммуналку», к 21:00 быть дома. На кухню вас не пущу, буду готовить все сама. Вы покупаете только продукты, список составлю сама. Вы хорошо учитесь? Стипендию получаете? Девочки у вас есть?

Товарищ только промямлил в трубку:

— Ну...

— Хорошо, я вам через минуту перезвоню.

Перезванивает и сообщает следующее:

— У вас вместо гудка музыка играет — вы ненормальный, — и бросила трубку. © Verimalja / Pikabu

— Так, кто жить будет? — 2 студента. — Значит, так. Я буду жить с вами. Платите за квартиру и «коммуналку», к 21:00 быть дома. На кухню вас не пущу, буду готовить все сама. Вы покупаете только продукты, список составлю сама. Вы хорошо учитесь? Стипендию получаете? Девочки у вас есть? Товарищ только промямлил в трубку: — Ну... — Хорошо, я вам через минуту перезвоню. Перезванивает и сообщает следующее: — У вас вместо гудка музыка играет — вы ненормальный, — и бросила трубку. © Verimalja / Pikabu Ох, вспомнила, как снимала комнату у бабушки. С виду божий одуванчик. Оказалось, показалось. Бабулька не разрешала принимать ванну — перекрывала воду; не доводила чайник до полного кипения, потому что от пара может отвалиться столетний кафель на стенах. Смело ела мои продукты: «Ну там же чуть-чуть осталось, супа только на тарелочку. Жалко, что ли?» А я пришла на обед, рассчитывая на этот суп. Ну и в то время я, как все девчонки, вела дневник, куда записывала свои мысли. Так бабулька, когда меня не было дома, читала их. А еще как-то пришел ее сынок, такой же простой парень, как и мать. Без всяких обиняков он зашел в мою комнату и начал расспрашивать меня, мол, кто такая, откуда, что читаешь, о, это твои трусики сушатся. Еле выдержала месяц. © Гульнар Касым / Facebook

Потенциальный арендодатель: «Если кошки и впрямь воспитаны, имеется мелкогабаритная „двушка“ у метро».

Я: «Воспитаны: ходят только в свой горшок, дерут когтеточку».

Потенциальный арендодатель: «Посмотрел фото ваших кошек — извините, нет».

Эй, что не так с моими кошками?! © Tihiipiket / Twitter

Сняли с подругой «однушку» недалеко от универа. Вначале все было хорошо, потом мы стали замечать, что шампунь, мыло и другие средства быстро заканчиваются. И вещи не на своих местах. Сообразили, что хозяйка приходит в квартиру, и спросили, мол, какого?! В ответ: «Да вы хабалки! И готовка ваша — полный кошмар! А мылась я у вас, потому что у вас счетчики есть!» Мы так обалдели от ее слов, что утром уехали. И она считала себя правой... © Happygerl / Pikabu

Снимала койко-место у бабки, а на выходные ездила домой. Заметила, что кровать стала попахивать иногда чужими духами и ногами. На все мои вопросы бабка возмущалась и отнекивалась. Однажды я вернулась на день раньше, и — опа! — на моей кровать храпит какой-то парень. На моем постельном белье, еще и мой ноут включен! Без разговоров собрала вещи и съехала. Оказалось, бабка на выходных сдавала посуточно койки тех жильцов, которые на выходные уехали домой. © Гаянэ Инаджян / Facebook

Как-то я проснулся от того, что по моей комнате бегал ребенок. Это хозяйка квартиры решила устроить неожиданный осмотр прямо с семьей. © arcadiaware / Reddit

О, я забыла про одну странноватую хозяйку! Как я могла забыть? Она неплохая была, просто, видимо, одинокая. Задерживалась у нас непомерно на чаек, когда за деньгами приходила. И постоянно разговаривала о мужиках. Подружек, значит, нашла.

А нам с соседкой не нравилась кухня в квартире: совсем старая, убогая, прямо заходить не хотелось. И мы вскользь сказали хозяйке, мол, может, хоть холодильник (старый, пузатый) покрасить? Ну сказали и забыли, мы вряд ли до этого все-таки дошли бы. А потом возвращаемся домой, а из кухни в коридор аэрозольная взвесь выпархивает: хозяйка в таком, знаете ли, неглиже красит холодильник в красный цвет. © Ардна Скела / AdMe

У меня была хозяйка — старушка, милая такая на вид. В «двушке» сдавала комнату, в другой сама жила. Предварительно обо всем договорились. А когда заехала, оказалось, что утюгом пользоваться нельзя, телевизор в комнате держать нельзя. Пол мыть нельзя — паркет испорчу. Стирать можно, но на балкон вешать нельзя — доски сгниют, за балкон нельзя — веревки порвутся. Через несколько месяцев у меня начали пропадать деньги, и я стала держать их на работе в сейфе. И вот тогда началось. Чего только я не наслушалась: и за месяц я ей не заплатила, и за кастрюлю должна, и за стол на кухне, ведь я его тоже арендую. Соседи сверху затопили, так я должна ремонт сделать. Съехала.

Прежде чем снимать, нужно все мелочи обговорить, а лучше, конечно, в договор включить. И не верьте миленьким бабулечкам. Жадность и наглость никто не отменял. © Елена Швелидзе / Facebook

Прежде чем снимать, нужно все мелочи обговорить, а лучше, конечно, в договор включить. И не верьте миленьким бабулечкам. Жадность и наглость никто не отменял. © Елена Швелидзе / Facebook В 2015 году переехали с подругой с одной съемной квартиры на другую. Предыдущий жилец нам сообщил, что печка никогда не работала, розетка на кухне — тоже. Поэтому на кухню был протянут удлинитель и поставлена переносная плитка. Нас это не беспокоило, ведь не это главное для вчерашнего студента. И вот как-то на выходных подруга уехала к родителям, а я решил сделать небольшой сюрприз. Вызвал электрика. Электрик открыл щиток и включил выбитый предохранитель... © Dendibar / Pikabu

О, когда я переехал, увидел, что в одном окне была дыра размером с кулак. Ну сказал об этом хозяину. И знаете, его решение было довольно креативным. Вместо того чтобы заменить стекло, он просто приклеил поверх этой дыры кусок стекла побольше! Ага, залатал стекло стеклом. Что за жадюга! © Wolf Krakowski / Quora

Мы с парнем снимаем квартиру у двух женщин пожилого возраста. Они довольно придирчивые, часто проверяют все, всегда им нужно знать обо всем. А в тот день мне задерживали зарплату, которая была очень нужна. Я сидела у телефона, ждала СМС. Когда все-таки пришла заветная денежка, я закричала на всю квартиру: «Бабки пришли!» Это услышал парень. Захожу к гостиную, а он носится по ней и убирает все вещи. Параллельно вытирает пыль, включает пылесос, протирает цветы, аккуратно собирает свои носки. Я в шоке спрашиваю у него: «Чего это ты? Уборщица у тебя в душе проснулась?» Он смотрит на меня и отвечает: «Так бабки же пришли!» Он подумал, что это я дала сигнал о том, что хозяйки квартиры явились. Кажется, теперь у меня есть фраза, которую я буду использовать, когда мне будет нужна уборка. © Палата № 6 / VK

Абсолютно каждый арендодатель находил причину не возвращать мне залог за квартиру после того, как я уже съезжал. Однажды прямо специально проследил, чтобы все было идеально. Так мне заявили, мол, в духовке крошки. И продолжили, что с меня нужно за уборку денег взять. © Unknown author / Reddit

Снимали с парнем квартиру. Я постоянно на работе, парень — в командировках, дома были очень редко, и то, считай, только спали. Платили по счетам исправно и вовремя. Под конец, когда съезжали, хозяйка выставила нам счет за электричество, да такой, что загородный дом освещать несколько месяцев можно было бы. Впаривала нам, что это компьютер столько накатал, хотя у нас были ноутбуки, которыми мы почти не пользовались дома. Хозяйка стала истерить, что залог не вернет. В итоге я заставила ее позвонить в компанию по электроснабжению, чтобы она по громкой связи разобралась. И оказалось, что она много месяцев забывала платить по счетам, вот один большой и прислали. Были истерики и хватания за сердце, но деньги она нам вернула. Кстати, она одинокая бизнес-леди была, ездила но новеньком джипе, сама жила в 4-комнатной квартире, сдавала нашу «однушку», «трешку» и дачу. © Kristina Valgre / Facebook