19 человек, которые так делают свою работу, что и не знаешь, то ли в кулак похихикать, то ли за голову хвататься

Некоторые люди настолько своеобразно подходят к выполнению возложенной на них задачи, что результаты вызывают даже не раздражение, а искреннее веселье. Возможно, кто-то из этих мастеров совершает ошибки второпях, а другие просто не задумываются о последствиях своих трудов. И хотя заслужить хвалебные отзывы за работу у таких «рукодельников» вряд ли получится, их творения, вне всяких сомнений, запоминаются надолго.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек имеет право на ошибку. И к некоторым горе-работникам порой стоит относиться снисходительно.

Вот лестница и готова

На самом деле они так поставили перила, потому что существуют технические правила безопасности: между ними должно быть определенное расстояние. Сам с таким сталкивался по работе. Хотя почему они сомкнули перила наверху — я не понимаю. © Patchateeka / Reddit

Просто почему?

«Спустя 2 недели я наконец-то нашел в номере туалетную бумагу»

«Вот так мне поставили новую защелку на двери. Придется теперь переносить всю конструкцию замка вправо»

Интересно, что должны освещать эти фонари?

«Отец моего приятеля решил прорезать новое окно. Только посмотрите, сколько слоев обшивки он обнаружил»

«Зашел тут в ванную комнату при ресторане. Декор мне очень понравился»

После использования этого санитайзера руки придется мыть снова. Если, конечно, удастся вообще туда как-то пальцы просунуть

«Санитайзер для рук».

Куриные бедрышки выглядят несколько необычно

«Куриные бедрышки. Умный цыпленок».

«Эта дверь ежедневно напоминает мне, что глупости делать не стоит»

«Новые окна поставлены, босс»

«Не могу вытащить эту посылку из своего почтового ящика. Причем она еще и не мне адресована»

Нижнюю часть светофора, которая отсчитывает время, установили вверх тормашками

«Уважаемые курьеры, я очень ценю ваш труд. Но, ради всего святого, не оставляйте доставку в том вместе, где она блокирует входную дверь»

Это подсвечник. И он плавится

«Увидел такую кнопку в местном автобусе»

Отличная ручка для раздвижной двери

«В моей съемной квартире кухонное окно невозможно открыть. И нет, кран не поворачивается»

Интересное место для размещения розетки. Никаких приборов рядом нет