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19 твитов, в которых уместилась вся радость и боль воспитания

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Родительство — это увлекательный квест, где есть место настоящим баталиям и наградам за прохождение уровня. У разных мам и пап эта «игра» идет по своему неповторимому сценарию, ведь всякий ребенок уникален. Но есть и моменты, в которых узнает себя любой родитель.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 19 ситуаций разбередят душу всем, у кого есть дети.

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А как чудят ваши дети?

Фото на превью CeciATL / Twitter
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