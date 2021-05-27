19 твитов, в которых уместилась вся радость и боль воспитания

Родительство — это увлекательный квест, где есть место настоящим баталиям и наградам за прохождение уровня. У разных мам и пап эта «игра» идет по своему неповторимому сценарию, ведь всякий ребенок уникален. Но есть и моменты, в которых узнает себя любой родитель.