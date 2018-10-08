19 снимков, с которыми вы забудете, что такое рабочие неурядицы
У всех из нас случаются дни, когда все идет наперекосяк. По нашим данным, особенно часто это происходит в начале рабочей недели. Но мы готовы поспорить, что после нашей статьи мир вокруг станет светлее и дружелюбнее. Скорее смотрите подборку теплых фоток, а в конце честно ответьте на вопрос.
AdMe.ru собрал снимки, от которых тает лед на душе и мир улыбается даже глубокой осенью.
1. Эта лисичка не слишком довольна вами, ведь вы не улыбаетесь
2. «Щас спою»
3. Мальчик перед операцией попросил хирурга «подлатать» и его медвежонка. Доктор не смог отказать
4. «Я — хлебушек»
5. «Все 44 года мама пекла пирог на мой день рождения. 2 месяца назад ее не стало. И папа очень-очень старался в этот раз, чтобы традиция не прервалась»
6. Когда поставил новый смеситель, но котик-то остался старый
7. Фотографы National Geographic начинают очень рано
8. «Я тебя внимательно слушаю»
9. Персонал кафе поздравил женщину с днем рождения. Как мало иногда нужно для счастья!
10. «Дратути!»
11. На приеме у педиатра
12. Холода — залог примирения
13. Хорошая прогулка — все, что нужно для счастья и чистого восторга
14. Мамы — они и в Африке мамы
15. Маленький Фродо
16. Утомилась и уснула
17. Реакция малыша на рыжеволосую тетю
18. Так выглядит любовь
И напоследок.
«Когда печаль тебя снедает,
потрогай пузико ежа —
он будет хрюкать и смеяться,
и ты поймешь, что счастье есть»
Какое настроение у вас теперь?
Фото на превью u/commonvanilla / reddit