19 снимков, с которыми вы забудете, что такое рабочие неурядицы

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У всех из нас случаются дни, когда все идет наперекосяк. По нашим данным, особенно часто это происходит в начале рабочей недели. Но мы готовы поспорить, что после нашей статьи мир вокруг станет светлее и дружелюбнее. Скорее смотрите подборку теплых фоток, а в конце честно ответьте на вопрос.

AdMe.ru собрал снимки, от которых тает лед на душе и мир улыбается даже глубокой осенью.

1. Эта лисичка не слишком довольна вами, ведь вы не улыбаетесь

2. «Щас спою»

3. Мальчик перед операцией попросил хирурга «подлатать» и его медвежонка. Доктор не смог отказать

4. «Я — хлебушек»

5. «Все 44 года мама пекла пирог на мой день рождения. 2 месяца назад ее не стало. И папа очень-очень старался в этот раз, чтобы традиция не прервалась»

6. Когда поставил новый смеситель, но котик-то остался старый

7. Фотографы National Geographic начинают очень рано

8. «Я тебя внимательно слушаю»

9. Персонал кафе поздравил женщину с днем рождения. Как мало иногда нужно для счастья!

10. «Дратути!»

11. На приеме у педиатра

12. Холода — залог примирения

13. Хорошая прогулка — все, что нужно для счастья и чистого восторга

14. Мамы — они и в Африке мамы

15. Маленький Фродо

16. Утомилась и уснула

17. Реакция малыша на рыжеволосую тетю

18. Так выглядит любовь

И напоследок.

«Когда печаль тебя снедает,

потрогай пузико ежа —

он будет хрюкать и смеяться,

и ты поймешь, что счастье есть»

Какое настроение у вас теперь?