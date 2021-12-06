19 случаев, когда обычная еда преподнесла огромный сюрприз
Покупая продукты в магазине, мы даже и не задумываемся, что можем приобрести кота в мешке, ведь на упаковке обычно пишут всю необходимую информацию: состав и содержимое. На первый взгляд обычная еда из супермаркета или даже со своего огорода может привести нас в восторг от неожиданности или же, наоборот, стать внезапным разочарованием.
Мы в AdMe.ru не поверили своим глазам, когда посмотрели, какие находки ожидали пользователей сети в привычной для нас повседневной еде.
«Я много слышал глупых жизненных ляпов, но не думал, что такое произойдет со мной. Колбаски, которые я любил, оказались собачьим кормом»
«Случилось то, чего явно не ждали»
«У меня чипсина с проростками»
- Мне бы столько желания жить, как у этой картошки. © st_grotesque / Twitter
«У моего крекера есть нос»
«Сверхдлинная тыква»
- Вы похожи на Гарри Поттера с его метлой. © D***5Times / Reddit
«Содержимое жевательной резинки в виде арбуза»
«Нашел болт на дне своего стакана с фантой в заведении быстрого питания»
«Курица гриль, которую купила моя сестра, оказалась на вертеле»
«Нашел этот камень в еде, когда уплетал за обе щеки. Теперь у меня сломан зуб»
«На печенье Oreo отпечатано, что не содержит глютен. Не знал, пока не уронил в молоко»
«Идеальная пика на моей чипсине»
«Я, конечно, городской житель, но, по-моему, что-то тут не так...»
«Нашел у себя в еде металлическую гайку»
«Купили мы кексики к вечернему семейному просмотру фильма. Дочь взяла кекс и сказала: „Папа, хочешь?“ Папа откусил кусочек кекса и замер, посмотрел на меня и вытащил гвоздь»
«Этот чеснок я нашел в своем саду. Вся головка — один зубчик»
«Во время еды в одной из устриц я нашел вот такую жемчужину»
«Захотелось как-то сгущенного какао. Содержимое баночки превзошло все ожидания»
«Нашел 3 печенья в упаковке вместо положенных 2»
«В лаваш я завернул морепродукты: креветки, гребешки и устрицы. В одной устрице я обнаружил то, от чего был не в восторге, — крошечного крабика»
А какие сюрпризы преподносила вам еда? Возможно, найдется 1–2 фото из личного архива?
Фото на превью jude****t / Twitter
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