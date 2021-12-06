19 случаев, когда обычная еда преподнесла огромный сюрприз

Покупая продукты в магазине, мы даже и не задумываемся, что можем приобрести кота в мешке, ведь на упаковке обычно пишут всю необходимую информацию: состав и содержимое. На первый взгляд обычная еда из супермаркета или даже со своего огорода может привести нас в восторг от неожиданности или же, наоборот, стать внезапным разочарованием.

Мы в AdMe.ru не поверили своим глазам, когда посмотрели, какие находки ожидали пользователей сети в привычной для нас повседневной еде.

«Я много слышал глупых жизненных ляпов, но не думал, что такое произойдет со мной. Колбаски, которые я любил, оказались собачьим кормом»

«Случилось то, чего явно не ждали»

«У меня чипсина с проростками»

Мне бы столько желания жить, как у этой картошки. © st_grotesque / Twitter

«У моего крекера есть нос»

«Сверхдлинная тыква»

Вы похожи на Гарри Поттера с его метлой. © D***5Times / Reddit

«Содержимое жевательной резинки в виде арбуза»

«Нашел болт на дне своего стакана с фантой в заведении быстрого питания»

«Курица гриль, которую купила моя сестра, оказалась на вертеле»

«Нашел этот камень в еде, когда уплетал за обе щеки. Теперь у меня сломан зуб»

«На печенье Oreo отпечатано, что не содержит глютен. Не знал, пока не уронил в молоко»

«Идеальная пика на моей чипсине»

«Я, конечно, городской житель, но, по-моему, что-то тут не так...»

«Нашел у себя в еде металлическую гайку»

«Купили мы кексики к вечернему семейному просмотру фильма. Дочь взяла кекс и сказала: „Папа, хочешь?“ Папа откусил кусочек кекса и замер, посмотрел на меня и вытащил гвоздь»

«Этот чеснок я нашел в своем саду. Вся головка — один зубчик»

«Во время еды в одной из устриц я нашел вот такую жемчужину»

«Захотелось как-то сгущенного какао. Содержимое баночки превзошло все ожидания»

«Нашел 3 печенья в упаковке вместо положенных 2»

«В лаваш я завернул морепродукты: креветки, гребешки и устрицы. В одной устрице я обнаружил то, от чего был не в восторге, — крошечного крабика»