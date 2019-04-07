19 шедевральных объявлений, за каждым из которых скрывается целая история

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Объявления давно пора вынести в отдельный литературный жанр, ведь сюжет у них круче, чем у голливудского блокбастера. Только там кофейный аппарат выдает бахилы, собака эволюционировала до человека, а змеи слушают «Раммштайн».

Мы в AdMe.ru прошерстили весь интернет и собрали свежую порцию объявлений, которые так же непредсказуемы, как и наша жизнь.

1. «Пастух» звучит не очень солидно

2. Компьютерщикъ дам и господъ

3. Бабушки и современные технологии

4. А так хотелось

5. А вдруг есть?

6. Слабоумие и отвага

7. Минутка занимательной зоологии

8. Не влезай — убьет!

9. Когда очень достали глупыми вопросами

10. Новый режим работы

11. Кардинальное решение кадровой проблемы

12. То ли призыв, то ли предупреждение

13. Отличный способ разыграть соседей

14. Что вы знаете о бюрократии?

15. Для тех, кто не понял с первого раза

16. Очень интересно посмотреть на кота

17. Идея для стартапа

18. Захотелось пойти и купить

19. Реклама, которую мы заслужили

А замечаете ли вы такие забавные объявления?