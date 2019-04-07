19 шедевральных объявлений, за каждым из которых скрывается целая история
Объявления давно пора вынести в отдельный литературный жанр, ведь сюжет у них круче, чем у голливудского блокбастера. Только там кофейный аппарат выдает бахилы, собака эволюционировала до человека, а змеи слушают «Раммштайн».
Мы в AdMe.ru прошерстили весь интернет и собрали свежую порцию объявлений, которые так же непредсказуемы, как и наша жизнь.
1. «Пастух» звучит не очень солидно
2. Компьютерщикъ дам и господъ
3. Бабушки и современные технологии
4. А так хотелось
5. А вдруг есть?
6. Слабоумие и отвага
7. Минутка занимательной зоологии
8. Не влезай — убьет!
9. Когда очень достали глупыми вопросами
10. Новый режим работы
11. Кардинальное решение кадровой проблемы
12. То ли призыв, то ли предупреждение
13. Отличный способ разыграть соседей
14. Что вы знаете о бюрократии?
15. Для тех, кто не понял с первого раза
16. Очень интересно посмотреть на кота
17. Идея для стартапа
18. Захотелось пойти и купить
19. Реклама, которую мы заслужили
А замечаете ли вы такие забавные объявления?
Фото на превью LeftHander000 / pikabu