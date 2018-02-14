19 доказательств того, что в семье без юмора — никуда

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Хорошая доля юмора способна даже спасти брак. Поэтому семьи, где муж и жена умеют пошутить друг над другом, самые крепкие. А уж если к шуткам подключаются и другие домочадцы — то, пожалуй, такие семьи просто обречены на счастье. И эти весельчаки уже вовсю практикуют рецепт семейной гармонии.

AdMe.ru собрал людей, которые знают, что хороший смех продлевает жизнь, и очень заботятся о долголетии своих родственников.

1. «Брат недавно развелся во второй раз. Родители шутят»

2. «Муж подарил мне подарок. Это значит, что я могу активировать „лапки“ и ничего не делать целый день»

3. «Мама сказала, что мне очень нравилось в детстве так ходить»

4. Сделала открытку на День матери: «Поздравляю с созданием меня!»

5. «Заехал проверить дачу. Оказывается, до меня заезжал дядя и оставил сюрприз»

6. «Написала мужу, что меня повысили на работе. Он ответил: „Смотри, а я пупком отвертку могу держать“»

7. «Обнаружила у 7-летней дочки „медкарту“ на младшего брата. Особенно удивила „идиотасть“»

8. «Племянник сказал: „Кажется, молоко испортилось“»

9. «Бабушка подарила мне рубашку со словами: „Держи, она новая, никто не носил“»

10. «Родители только спустя 3 месяца заметили подмену. Сильно ругались»

11. «Больше не разрешаю мужу одному ходить в магазин»

12. «Дядя купил новый телевизор и уехал на месяц. Что ж, отличный повод немножко побаловаться фотошопом и пошутить над дядей»

13. «Папа принес на мой день рождения „шарики“. Он, кстати, работает в стоматологии»

14. «Племянница „поколдовала“ над моим псом»

15. «Собирались в поездку на выходные. Я доверила мужу „взять сумку для дочки“. Немного не это имела в виду...»

16. Подарок младшему брату

17. «Папа сделал дырку в стене, и сестра „повесила“ ее в рамку как произведение искусства»

18. «Моя девушка спросила свою бабулю, выгуляла ли та собаку, пока она на работе. Таков был ответ»

19. «Вчера за мной погнались полицейские, я жутко испугалась. Остановилась. И увидела моего отца. Он думает, это до фига смешно»

А у вас в семье все в порядке с юмором? Как вы подтруниваете друг над другом? Расскажите в комментариях.