19 доказательств того, что в семье без юмора — никуда
Хорошая доля юмора способна даже спасти брак. Поэтому семьи, где муж и жена умеют пошутить друг над другом, самые крепкие. А уж если к шуткам подключаются и другие домочадцы — то, пожалуй, такие семьи просто обречены на счастье. И эти весельчаки уже вовсю практикуют рецепт семейной гармонии.
AdMe.ru собрал людей, которые знают, что хороший смех продлевает жизнь, и очень заботятся о долголетии своих родственников.
1. «Брат недавно развелся во второй раз. Родители шутят»
2. «Муж подарил мне подарок. Это значит, что я могу активировать „лапки“ и ничего не делать целый день»
3. «Мама сказала, что мне очень нравилось в детстве так ходить»
4. Сделала открытку на День матери: «Поздравляю с созданием меня!»
5. «Заехал проверить дачу. Оказывается, до меня заезжал дядя и оставил сюрприз»
6. «Написала мужу, что меня повысили на работе. Он ответил: „Смотри, а я пупком отвертку могу держать“»
7. «Обнаружила у 7-летней дочки „медкарту“ на младшего брата. Особенно удивила „идиотасть“»
8. «Племянник сказал: „Кажется, молоко испортилось“»
9. «Бабушка подарила мне рубашку со словами: „Держи, она новая, никто не носил“»
10. «Родители только спустя 3 месяца заметили подмену. Сильно ругались»
11. «Больше не разрешаю мужу одному ходить в магазин»
12. «Дядя купил новый телевизор и уехал на месяц. Что ж, отличный повод немножко побаловаться фотошопом и пошутить над дядей»
13. «Папа принес на мой день рождения „шарики“. Он, кстати, работает в стоматологии»
14. «Племянница „поколдовала“ над моим псом»
15. «Собирались в поездку на выходные. Я доверила мужу „взять сумку для дочки“. Немного не это имела в виду...»
16. Подарок младшему брату
17. «Папа сделал дырку в стене, и сестра „повесила“ ее в рамку как произведение искусства»
18. «Моя девушка спросила свою бабулю, выгуляла ли та собаку, пока она на работе. Таков был ответ»
19. «Вчера за мной погнались полицейские, я жутко испугалась. Остановилась. И увидела моего отца. Он думает, это до фига смешно»
А у вас в семье все в порядке с юмором? Как вы подтруниваете друг над другом? Расскажите в комментариях.
Фото на превью Makaroooshka/pikabu, xXenemyunknownXx/reddit