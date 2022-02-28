19 покупателей, которые еще не скоро забудут тот день, когда решили заскочить в магазин

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Поход в магазин запросто может обернуться неожиданностью. И речь идет не о внезапном повышении цен. А о том, насколько затейливых покупателей вы можете встретить на своем пути или какой обманчивой и непредсказуемой бывает упаковка товаров.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что столкнуться с казусами в магазине может любой, а выбор продуктов может превратиться в настоящий челлендж, требующий от покупателя максимальной внимательности.

Упаковка для одной картофелины

Зачем картошку вообще упаковали? © loler4332 / Reddit

Это нужно, чтобы вы сделали несколько отверстий в пластиковой обертке и положили картофелину в микроволновку примерно на 10 минут. Так получается что-то вроде печеной картошки без необходимости ждать 2 часа или нагревать духовку. © NotOutsideOrInside / Reddit

Настоящий обман покупателей

«В ближайшем ко мне супермаркете есть отдел для потерявшегося супруга»

«Потерявшийся супруг».

Размер коробки по сравнению с ее наполнением

Все началось с того, что производители уменьшили вес содержимого упаковки с 450 до 400 г, а теперь до 380 г. © AmberFly2001 / Reddit

«Я купил этот хлеб специально, чтобы сделать сэндвичи...»

В этой упаковке с овощами был кусок дерева

Целый ряд в продуктовом магазине посвящен воде и только воде

«Вода и вода, и еще вода с водой».

«Наконец-то нашел в магазине туалетную бумагу»

На упаковке кукурузного хлеба, который не содержит жиров, не нарисовано масло на куске

«Стойка обслуживания закрыта до пятницы из-за... ну из-за всего на самом деле».

«Я сейчас в супермаркете. На каждой банке энергетика есть устройство, которое предотвращает кражу»

Кто-то сломал все эти шоколадки

Девушка взяла с собой в супермаркет попугая

«В этом продуктовом консервированная ветчина продается с защитой от кражи»

«Огромный ряд с колой. Другой газировки в местном супермаркете нет»

«Нашел в местном магазине банку из бумаги»

«Секонд-хенд на месте старого продуктового магазина. Вы когда-нибудь видели холодильник с джинсами?»

«В этом магазине в Японии упаковки с мясом украшают искусственными цветами»

«В местном супермаркете есть целый ряд, на котором размещена только фасоль»

Кто-то был настолько голоден, что не смог дотерпеть до кассы