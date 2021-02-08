19 подарков на день рождения, которые могли подарить только гении. Злые гении

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Дарение подарков — это, безусловно, особенный ритуал. Кто-то предпочитает не заморачиваться и выбирает классику. Но есть и те, кто будто весь запас воображения вкладывает в подарочную коробку и преподносит такой сюрприз, что остается только развести руками.

AdMe.ru разыскал примеры подарков, придумывая которые пользователи интернета применили юмор и смекалку в полном объеме.

1. Извините, но это вне конкуренции

2. «Жена слишком уж довольна ​​подарком моей сестры»

«Люди, терпящие меня изо дня в день... Вот настоящие герои».

3. «Возможно, лучший праздничный торт, который я когда-либо видел! Он приготовлен тетей ко дню рождения моей бабушки. Ей сегодня 70 лет»

4. «Самая смешная открытка из всех, что мне дарили»

«C 18-летием! Здесь $ 100... Попался! Налоги. Добро пожаловать во взрослую жизнь».

5. «Подарила мужу, потому что он любит убирать за котиком»

6. «Друзья сделали мне потрясающий подарок на день рождения, и я был вне себя от радости»

7. «Мой любимый презент от брата. Сейчас мы на 7-м уровне»

8. «На мой 3-й день рождения мама испекла потрясающий торт. Сегодня мне 44. Она сделала еще один такой же»

9. «Мне подарили панельку-светильник! Я счастлива»

10. «Испекла мужу торт на день рождения. Люблю его (мужа, не торт)»

11. «Света подарила мне моего „мужа“»

12. «Держу пари, я сражу наповал весь офис»

13. «Если вы думаете, что вам дарили классные подарки, просто знайте, что однажды друзья вручили мне торт в виде головы Укупника»

14. «Сначала это был шуточный подарок, а теперь это превратилось в „мою прелесть“»

15. «Это все, о чем я мечтал в свой день рождения»

16. «Я сделал своей девушке подарок размером с Торонто»

«С днем рождения, Меган».

17. Песик выглядит довольным

18. «Любимый подарок — кружка с горячими клавишами от Excel. Доставляет мне радость каждое утро»

19. «Похоже, у дочери появилось чувство юмора»

«Я твой отец. © Дарт Вейдер, „Звездные войны“».