19 подарков на день рождения, которые могли подарить только гении. Злые гении
Дарение подарков — это, безусловно, особенный ритуал. Кто-то предпочитает не заморачиваться и выбирает классику. Но есть и те, кто будто весь запас воображения вкладывает в подарочную коробку и преподносит такой сюрприз, что остается только развести руками.
AdMe.ru разыскал примеры подарков, придумывая которые пользователи интернета применили юмор и смекалку в полном объеме.
1. Извините, но это вне конкуренции
2. «Жена слишком уж довольна подарком моей сестры»
«Люди, терпящие меня изо дня в день... Вот настоящие герои».
3. «Возможно, лучший праздничный торт, который я когда-либо видел! Он приготовлен тетей ко дню рождения моей бабушки. Ей сегодня 70 лет»
4. «Самая смешная открытка из всех, что мне дарили»
«C 18-летием! Здесь $ 100... Попался! Налоги. Добро пожаловать во взрослую жизнь».
5. «Подарила мужу, потому что он любит убирать за котиком»
6. «Друзья сделали мне потрясающий подарок на день рождения, и я был вне себя от радости»
7. «Мой любимый презент от брата. Сейчас мы на 7-м уровне»
8. «На мой 3-й день рождения мама испекла потрясающий торт. Сегодня мне 44. Она сделала еще один такой же»
9. «Мне подарили панельку-светильник! Я счастлива»
10. «Испекла мужу торт на день рождения. Люблю его (мужа, не торт)»
11. «Света подарила мне моего „мужа“»
12. «Держу пари, я сражу наповал весь офис»
13. «Если вы думаете, что вам дарили классные подарки, просто знайте, что однажды друзья вручили мне торт в виде головы Укупника»
14. «Сначала это был шуточный подарок, а теперь это превратилось в „мою прелесть“»
15. «Это все, о чем я мечтал в свой день рождения»
16. «Я сделал своей девушке подарок размером с Торонто»
«С днем рождения, Меган».
17. Песик выглядит довольным
18. «Любимый подарок — кружка с горячими клавишами от Excel. Доставляет мне радость каждое утро»
19. «Похоже, у дочери появилось чувство юмора»
«Я твой отец. © Дарт Вейдер, „Звездные войны“».
А какой у вас любимый подарок?
Фото на превью MPAMAJOR / Reddit