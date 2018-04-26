19 фото, которые дадут пинок под зад вашему плохому настроению

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Если вы где-то услышите фразу, начинающуюся со слов «от улыбки», и мысленно не споете про себя «хмурый день светлей», значит, у вас и в самом деле выдался так себе денечек. Но как раз на этот случай у нас припасена для вас отменная порцию милоты, которой подвластно в корне изменить ситуацию.

AdMe.ru собрал 19 кадров, от которых вы гарантированно расплыветесь в широченной улыбке.

1. Вижу цель — не вижу препятствий

2. Некоторые вещи никогда не меняются

3. Соска для настоящих мужиков

4. «Решила потестить новый портретный объектив на своем коте, он был просто в ударе»

5. «Прошло 16 лет, а папа по-прежнему выглядит круче в этой рубашке»

6. «Это Джексон, и вы только посмотрите, как он рад открытию своего любимого сезонного кафе-мороженого»

7. Кто-то нашел мягкое местечко

8. Приходишь в магазин, а там пес за кассой. Вот так бы всегда

9. «Рождественская ночь 1988 года. Мой отец наконец-таки прошел Super Mario. Приставка, как вы догадываетесь, была подарена нам с сестрой»

10. Ветеринар и песик поменялись ролями

11. «Определились с прикидом нашего кота для свадебной вечеринки»

12. Блинчик для самых маленьких

13. Мужчина в метро остановился поиграть на скрипке, чтобы успокоить плачущую малышку

14. «Я работаю в лучшем месте на свете»

15. Полицейский с двумя спасенными им мишками

16. «Он слегка подрос за последние полгода»

17. Водные процедуры мегапозитивного малыша

18. Эти альпака выглядят как рок-группа из 70-х

19. Что там говорят про яблоко от яблони?

Бонус: не будьте такими же недовольными, как этот тигр, улыбайтесь!

Ну как, проснулась ли от этих снимков в небе радуга?