19 девушек, которые так мастерски используют все эти туши, тени и помады, что в осадок можно выпасть
Сейчас, когда вокруг полно различных обучающих роликов и обзоров на косметику, каждый при желании может постичь великое искусство крутого макияжа. Вот и героини нашей статьи отточили свои навыки и решили ими похвастаться. Для них нарисовать идеальные стрелки с первого раза — это сущий пустяк, а сделать кожу сияющей вообще не проблема.
Мы в AdMe.ru просто засмотрелись на этих талантливых девушек. Честно говоря, они так ловко орудуют всеми этими тушами, тенями и помадами, что нам стало немного завидно.
«Попробовала этот трендовый макияж с осветленными бровями и дымчатыми глазами»
- Это тренд? Наконец-то! Выглядит потрясающе. © inventingme / Reddit
«Решила не закрашивать свои веснушки и наконец-то отважилась накрасить губы смелым красным цветом»
Макияж с шиммером
Темные губы и графичные стрелки
«У меня много жидких помад, поэтому, в какой бы цвет я ни покрасила волосы и брови, всегда найдется подходящая»
«Кто-нибудь еще любит наносить макияж в 10 вечера просто так?»
«Попробовала накраситься под стать моей цветочной короне»
Сияющая кожа
«Мой ежедневный макияж»
«Я наконец-то нарисовала стрелочки. Это сложно сделать на моих глазах»
«Нежно-розовый образ. Мне очень нравится этот эффект „нижних ресниц“»
«Практикуюсь наносить милый нежно-розовый макияж»
«Увидела этот образ у одного визажиста и решила его повторить, потому что мне очень понравилась цветовая гамма»
Эти дымчатые стрелочки отлично смотрятся в любом ракурсе
«Этот макияж делает меня счастливой»
«Я пыталась создать эффект градиента с помощью красного, оранжевого и желтого цветов. Правда, получилось не так четко, как мне хотелось бы»
«Не уверена, хватит ли мне смелости выйти сегодня из дома с таким макияжем»
Повседневный мягкий глэм-образ
«Муж считает, что с этой помадой я выгляжу так, будто готова с кем-нибудь подраться»
А как часто вы краситесь? Есть у вас любимые косметические бренды?
Фото на превью josetheconquerer / Reddit
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