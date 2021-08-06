19 девушек, которые так мастерски используют все эти туши, тени и помады, что в осадок можно выпасть

Сейчас, когда вокруг полно различных обучающих роликов и обзоров на косметику, каждый при желании может постичь великое искусство крутого макияжа. Вот и героини нашей статьи отточили свои навыки и решили ими похвастаться. Для них нарисовать идеальные стрелки с первого раза — это сущий пустяк, а сделать кожу сияющей вообще не проблема.

Мы в AdMe.ru просто засмотрелись на этих талантливых девушек. Честно говоря, они так ловко орудуют всеми этими тушами, тенями и помадами, что нам стало немного завидно.

«Попробовала этот трендовый макияж с осветленными бровями и дымчатыми глазами»

«Решила не закрашивать свои веснушки и наконец-то отважилась накрасить губы смелым красным цветом»

Макияж с шиммером

Темные губы и графичные стрелки

«У меня много жидких помад, поэтому, в какой бы цвет я ни покрасила волосы и брови, всегда найдется подходящая»

«Кто-нибудь еще любит наносить макияж в 10 вечера просто так?»

«Попробовала накраситься под стать моей цветочной короне»

Сияющая кожа

«Мой ежедневный макияж»

«Я наконец-то нарисовала стрелочки. Это сложно сделать на моих глазах»

«Нежно-розовый образ. Мне очень нравится этот эффект „нижних ресниц“»

«Практикуюсь наносить милый нежно-розовый макияж»

«Увидела этот образ у одного визажиста и решила его повторить, потому что мне очень понравилась цветовая гамма»

Эти дымчатые стрелочки отлично смотрятся в любом ракурсе

«Этот макияж делает меня счастливой»

«Я пыталась создать эффект градиента с помощью красного, оранжевого и желтого цветов. Правда, получилось не так четко, как мне хотелось бы»

«Не уверена, хватит ли мне смелости выйти сегодня из дома с таким макияжем»

Повседневный мягкий глэм-образ

«Муж считает, что с этой помадой я выгляжу так, будто готова с кем-нибудь подраться»