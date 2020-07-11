19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой

Герои нашей статьи не понаслышке знают, что поговорка «Первый блин комом» появилась не на пустом месте. Каждый из них решил попробовать сделать нечто новое, к примеру впервые испечь торт, сшить игрушку или сделать маникюр, вот только результат, мягко говоря, не оправдал их ожиданий.

Редакция AdMe.ru обожает людей, которые вместо того, чтобы расстраиваться из-за своих первых неудачных попыток, решают над ними посмеяться. Мы уверены, что в следующий раз у них получится намного лучше.

«Сегодня я впервые решил использовать скороварку, которая досталась мне в наследство от тети. Что ж, хорошо хоть я успел насладиться блюдами, которые там приготовил»

«На первый день рождения наш сын вместо блинов с милыми мордашками получил вот этот кошмар»

«Мой брат сегодня впервые использовал пресс для сена. Вот как выглядел его первый рулон»

«Вот как выглядела моя первая попытка связать крючком медведя. Через год у меня все-таки получилось»

— Впервые попытался испечь хлеб. Он получился твердый, как кирпич. — Все равно выглядит лучше, чем тот, что испек я.

«Моя первая попытка заплести дочери французскую косу»

«Впервые решил испечь бисквит. Только посмотрите на это безобразие! На вкус так же отвратительно, как и на вид»

«Моя первая попытка что-нибудь вышить»

«Моя первая попытка сделать боди-арт. Примерно в середине процесса я понял, что чуда не произойдет»

«Вот как выглядит торт, который я ждал на день рождения, и тот, что в итоге испекла моя подруга»

«Моя первая и последняя попытка свалять игрушку»

«Впервые попытался испечь хлеб. Не знаю, как у меня такое получилось, но мне нравится это маленькое существо, возможно, я даже дам ему имя»

«Моя первая попытка вырастить циннию. Да, на коробке с семенами цветок выглядел иначе»

«Впервые попробовала сшить мишутку»

«Первый раз, когда я использовал тофу»

«Вот как выглядит моя первая попытка сделать эффект омбре на ногтях»

«Я в первый раз сделал заказ в интернет-магазине. С кроссовок забыли убрать магнитную защиту, и я уже испортил 2 вилки, пытаясь ее снять»

«Спустя долгое время я наконец-то готов показать свою первую попытку украсить торт»

«Моя первая попытка сшить зайчика. В общем, получилось то, что получилось»