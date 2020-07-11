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19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой

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Герои нашей статьи не понаслышке знают, что поговорка «Первый блин комом» появилась не на пустом месте. Каждый из них решил попробовать сделать нечто новое, к примеру впервые испечь торт, сшить игрушку или сделать маникюр, вот только результат, мягко говоря, не оправдал их ожиданий.

Редакция AdMe.ru обожает людей, которые вместо того, чтобы расстраиваться из-за своих первых неудачных попыток, решают над ними посмеяться. Мы уверены, что в следующий раз у них получится намного лучше.

«Сегодня я впервые решил использовать скороварку, которая досталась мне в наследство от тети. Что ж, хорошо хоть я успел насладиться блюдами, которые там приготовил»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© gelfbride73 / Reddit

«На первый день рождения наш сын вместо блинов с милыми мордашками получил вот этот кошмар»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Depositphotos, © scarlettpalache / Reddit

«Мой брат сегодня впервые использовал пресс для сена. Вот как выглядел его первый рулон»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© jeannieb / Reddit

«Вот как выглядела моя первая попытка связать крючком медведя. Через год у меня все-таки получилось»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© AzuriteQuartz / Reddit

— Впервые попытался испечь хлеб. Он получился твердый, как кирпич.

— Все равно выглядит лучше, чем тот, что испек я.

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© NoninstitutionalJew / Reddit

«Моя первая попытка заплести дочери французскую косу»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Korean_Muppet / Reddit

«Впервые решил испечь бисквит. Только посмотрите на это безобразие! На вкус так же отвратительно, как и на вид»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© rivergame / Reddit

«Моя первая попытка что-нибудь вышить»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© alfbogey / Reddit

«Моя первая попытка сделать боди-арт. Примерно в середине процесса я понял, что чуда не произойдет»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© helloitscaptaink / Reddit

«Вот как выглядит торт, который я ждал на день рождения, и тот, что в итоге испекла моя подруга»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Sliver59 / Reddit

«Моя первая и последняя попытка свалять игрушку»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© ninetieths / Reddit

«Впервые попытался испечь хлеб. Не знаю, как у меня такое получилось, но мне нравится это маленькое существо, возможно, я даже дам ему имя»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© rafael / Reddit

«Моя первая попытка вырастить циннию. Да, на коробке с семенами цветок выглядел иначе»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Wikimedia Commons, © stonedotjimmy / Reddit

«Впервые попробовала сшить мишутку»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© deafis / Reddit

«Первый раз, когда я использовал тофу»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Depositphotos, © blondemathematician / Reddit

«Вот как выглядит моя первая попытка сделать эффект омбре на ногтях»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© noemihk / Instagram, © DRSSG_QN / Reddit

«Я в первый раз сделал заказ в интернет-магазине. С кроссовок забыли убрать магнитную защиту, и я уже испортил 2 вилки, пытаясь ее снять»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© BackLitOnly / Reddit

«Спустя долгое время я наконец-то готов показать свою первую попытку украсить торт»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Corzayo / Reddit, © garshlick / Reddit

«Моя первая попытка сшить зайчика. В общем, получилось то, что получилось»

19 человек, у которых первый блин получился не просто комом, а настоящей глыбой
© Depositphotos, © Twinkle_Twink / Reddit

Наверняка среди наших читателей найдутся те, кто тоже пробовал сделать что-то новое и готов рассказать и показать, что у него в итоге получилось. Мы ждем ваших историй.

Фото на превью gelfbride73 / Reddit
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