19 человек так круто замаскировали подарки, что в жизни не отгадаешь, что там внутри

Одни люди дарят подарки как есть, то есть в том виде, в каком купили. Другие оборачивают их красивой бумагой и обвязывают ленточкой. А третьи как-то особенно заморачиваются, придавая подарочной упаковке вид совсем не тех предметов, которые находятся внутри коробки. Конечно, это выглядит очень эффектно и круто. Вы только посмотрите на коляску из пункта № 14.

Мы в AdMe.ru смотрим на эти фотографии и поражаемся тому, каким же терпением обладают люди, которые так все оригинально упаковали.

1. «Упаковал подарок для девушки так, будто внутри велосипед, хотя там всякая всячина: свечи, карты Таро, фотокнига, колье и светодиодные фонари»

2. «На это ушло больше времени, чем я планировал, но у меня в итоге получилось упаковать подарочную карту»

3. Внутри этой коробки — ожерелье и камни-талисманы

4. «Мой брат просил подарить ему стремянку»

5. «Так я упаковал пачку мятных конфет для племянника»

6. «Это дрон для моего отца»

7. «Вот так мы упаковали дрель»

8. «Это полотенца для моей тещи»

9. «Интересно, поймет ли моя дочь, что внутри?»

Там шар для боулинга.

10. «Мой папа всегда угадывает, что внутри его рождественского подарка. Как думаете, в этот раз он поймет, что здесь набор гаечных ключей?»

11. «Моя дочь помешана на лошадях, но я сейчас не могу позволить себе купить для нее одну. Поэтому приобрел подарочную карту на уроки верховой езды и завернул вот так»

12. «Так мой друг завернул вантуз для унитаза»

13. Внутри этого «снегоуборщика» — зонт

14. Зонтик находится и в этой упаковке в виде коляски

15. Внутри — шоколадные батончики

16. «Я купил своей сестре рубашку на Рождество»

17. Картины упакованы так, будто внутри танк

18. Под упаковкой скрывается USB-накопитель

19. Как еще вы могли бы обернуть настольную игру?