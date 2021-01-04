19 теплых фото, которые красноречивее любых сочинений расскажут о том, что такое счастье

Для многих из нас счастье труднодостижимо. Мы пытаемся сорвать джекпот во всех сферах жизни, только за десятью зайцами сразу не угонишься. Но если в вашей жизни всегда есть место радости даже по незначительному поводу — вы настоящий везунчик. Как и герои нашей сегодняшней статьи.

Нас в AdMe.ru воодушевили авторы этих постов, и мы, пока никто не видит, пошли загадывать на падающую звезду желание о своем маленьком чуде.

«Только что обручилась с лучшим другом! Худа без добра не бывает даже в такой тяжелый год»

«У моего парня в детстве не было домашних животных. Сегодня мы приютили эту милую девочку Майю»

«Это первое Рождество, встреченное с моей девушкой. Она удивила меня оригинальнейшей футболкой, которая сочетает в себе две мои любимые вещи»

«Я полжизни не улыбался, потому что не следил за здоровьем своих зубов. Я счастлив наконец-то улыбаться»

«Нашла фото с того дня, когда я приютила этого спасеныша. Больше никаких издевательств, приятель»

«Сегодня мне было абсолютно нечего дарить моим детям. И мой папа просто проехал 80 километров, привез всю эту красоту и вернулся обратно домой»

«За эту неделю я отработала доставщиком более 60 часов. Сегодня на моем маршруте я встретила девочку, которая подарила мне кексик. Это сделало весь мой месяц»

«Чистая радость посреди сказочной зимы»

Девушка разбила раритетную винтажную фигурку, которая была у нее с 6 лет. Но долго тосковать ей не дал молодой человек, который раздобыл точно такую же

«Мама приготовила мне огромный поднос с печеньем, хотя мы и не смогли провести Рождество вместе. Рассмотрите детали! Мое любимое — одноглазая звезда с усами из посыпки»

«Мою жену, которая была на попечении государства с 16 лет, только что официально удочерили люди, которые давно в ней души не чаяли»

«Только что нашла это под дворниками своего авто и разрыдалась. Никогда еще со мной не был так добр незнакомец»

«Желаю вам радостной поры и веселого Нового года. Счастливого Рождества».

«Я мать-одиночка, работающая в ночную смену. Хоть у меня почти нет свободного времени, я ушла с работы пораньше, чтобы устроить моим детям Рождество. Жду не дождусь утра!»

«Месяц назад мы поженились, а сегодня купили этот дом!»

«Моя 16-летняя приемная дочка сделала мне такой подарок этим утром»

«Ты, может, и не подарил мне жизнь, но жизнь подарила мне тебя. Ты лучший папа, о котором я и мечтать не могла. Давай сделаем это еще раз, но официально: ты удочеришь меня?»

«Ностальгировала по Рождеству своего детства и захотела научиться делать украшение Санта-Клауса, которое моя бабушка делала для детей. Я счастлива повесить его на елку»

«Иногда просто невозможно не улыбаться»

«Все дети получили на праздник велики, куклы и телефоны, а мой внутренний 30-летний ребенок счастлив как никогда от такого подарка»

«Мои друзья устроили мне сюрприз на день рождения после самого отвратного года в моей жизни»