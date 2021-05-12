19 человек, которым госпожа Неудача вероломно спутала все карты

Даже самый отъявленный оптимист согласится, что бывают дни, когда все валится из рук и планы идут вкривь и вкось. Возможно, в такие моменты нам просто следует глубоко вдохнуть, сосчитать до 10 и даже попробовать посмеяться над ситуацией.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти люди так и сделали и уже почти забыли о своих невезениях.

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«Вид с моего балкона до и после того, как спилили дерево»

«Попросил друга намазать мне спину солнцезащитным кремом»

«Кто-то решил поиграть в крестики-нолики на капоте моей машины»

«„Заведи кошек, это будет весело“, — говорили они. Итог: кошки не пострадали, цветы пострадали, но не сильно»

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«Телефон выпал из кармана, когда я стриг лужайку. Заметил, только когда музыка в наушниках остановилась»

«У меня был сложный день. Наконец добралась до дома, и вот что случилось»

«Муж только что закончил красить пол на патио и оставил свой телефон на подоконнике»

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«Сосед затеял стирку»

Надеюсь, у него есть чистое полотенце, в которое можно поплакать. © 1973mojo1973 / Reddit