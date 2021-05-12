19 человек, которым госпожа Неудача вероломно спутала все карты
Даже самый отъявленный оптимист согласится, что бывают дни, когда все валится из рук и планы идут вкривь и вкось. Возможно, в такие моменты нам просто следует глубоко вдохнуть, сосчитать до 10 и даже попробовать посмеяться над ситуацией.
Мы в AdMe.ru надеемся, что эти люди так и сделали и уже почти забыли о своих невезениях.
«Никогда не просите у парикмахера „что-нибудь особенное“»
- Теперь ты похож на ананас. © Maowser515 / Reddit
Кто-то умудрился потерять новую коробку с... поисковым трекером
«Вид с моего балкона до и после того, как спилили дерево»
«Попросил друга намазать мне спину солнцезащитным кремом»
«Кто-то решил поиграть в крестики-нолики на капоте моей машины»
«„Заведи кошек, это будет весело“, — говорили они. Итог: кошки не пострадали, цветы пострадали, но не сильно»
«Помогал 2-летнему ребенку воспользоваться общественным туалетом»
Брать еду в постель — не самая лучшая идея
«Это кокосовое масло и мои новые простыни»
«Спасибо, песик. Мне ведь совсем и не нужны были эти деньги»
«На работе наклонился и порвал джинсы. Теперь при ходьбе отлично видны мои трусы. Ну и ладно, осталось-то всего 6 рабочих часов»
«Телефон выпал из кармана, когда я стриг лужайку. Заметил, только когда музыка в наушниках остановилась»
«У меня был сложный день. Наконец добралась до дома, и вот что случилось»
«Муж только что закончил красить пол на патио и оставил свой телефон на подоконнике»
«Ехали 4 часа, чтобы полюбоваться действующим вулканом»
Плюсы быть рыжим: бесплатный моментальный загар
Вот почему не надо парковаться над ливневкой
«Сделала перед свадьбой пробный макияж в салоне. И это абсолютный кошмар!»
«Сосед затеял стирку»
- Надеюсь, у него есть чистое полотенце, в которое можно поплакать. © 1973mojo1973 / Reddit
Вспомните, какие досадные проколы случались с вами в последнее время.
Фото на превью maryjanexoxo / Reddit
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