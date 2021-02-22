19 человек, которые в автошколе не только получили водительские права, но и повеселились на славу
Учиться водить машину — большой стресс: мало того что от напряжения путаешь право и лево, так еще и не все опытные водители относятся к новичкам снисходительно и сигналят, стоит лишь немного ошибиться на дороге. Но некоторым ученикам везет, и им достается инструктор, который успевает не только учить всему необходимому, но шутить в нужный момент. Да и сами будущие водители не отстают, оставляя инструктору незабываемые впечатления, веселые истории на память, а иногда, чего уж греха таить, и пару седых волос.
Мы в AdMe.ru с благодарностью вспоминаем своих добродушных инструкторов. Если их железные нервы и сдавали, то всего пару раз — когда мы, упс, случайно газовали на красный или едва не отрывали от стараний ручник. Эта подборка историй посвящена всем тем, кто научил нас уверенно чувствовать себя за рулем. А в конце статьи вас ждет бонус — история от автоинструктора, который заработался.
- Первый урок вождения, лето. Дошла от метро пешком до площадки вся в своих мыслях, села на заднее сиденье и назвала домашний адрес. © Валентина Михедко / Facebook
- Работала в автошколе администратором. Ученики выбирали себе инструктора по вождению по разным критериям. Многие девушки записывались к молодому симпатичному инструктору. Другие выбирали по машине: год выпуска, механика или автомат и так далее. Но одна женщина превзошла всех: «Мне, пожалуйста, Водолея или Тельца». Я спрашиваю: «А кто должен быть Водолеем: инструктор или машина?» © 65157 / Подслушано
- Когда я училась в автошколе, у меня был потрясающий инструктор — очень интересная женщина. На ее маленькой Fabia сзади была табличка: «Себя вспомни!» и наклейка с радужным единорогом. Мне никто никогда не сигналил, если я глохла. © 137565 / Подслушано
- Когда сдавала на права, в группе была Наталья. Наталья Почтенная. Все еле сдерживали смех, когда инструктор говорил: «Почтенная Наталья, присаживайтесь за руль». Некоторые даже шапки снимали, когда она мимо проходила. © 40494 / «Подслушано»
- Подруга моей жены так замуж вышла. Говорит: это был первый инструктор, который матом не сразу начал ругаться. © feldkurat / Pikabu
- Когда учился, заглох на перекрестке. И чуть не оглох от сигналов. А мой инструктор сказал сигнальщикам: ’На пупок себе нажмите". Я, после того как получил права, никогда учебные автомобили не обижал. © BonJora / Pikabu
- Вчера получила нереальное удовольствие: вечер, ванна, горячая вода, пена, играет любимая музыка... и я с книжкой по правилам дорожного движения. Красота! © 25464 / «Подслушано»
- Спустя год после получения прав попала в аварию... со своим бывшим инструктором! © 22421 / «Подслушано»
- Мой инструктор как-то раз, управляя с пассажирского сиденья, догнал троллейбус, который нас не пропустил, остановился возле него на остановке, не выходя обругал водилу в открытое окно и поехал дальше. Все это время я сидел на водительском и только прибавлял газ по его команде. © the.forger / Pikabu
- Недавно сдавала на права. Среди пересдающих был парень, пришедший с мамой. Она бегала, суетилась, узнавала, что да как, даже машину перекрестила, когда он в нее сел. В итоге он сдал, и инструктор шепнул нам, что это его третья попытка и его мама всех на уши поставила, чтобы он сдавал строго по правилам и никто к ее сыну не придирался. Так сразу несколько женщин стали восклицать, какая замечательная у него мама и как ему повезло. © 123443 / «Подслушано»
- Когда ходила в автошколу, мой инструктор очень легко научил меня плавно тормозить на автодроме: купил 2 лотка яиц (себе домой) и поставил их на заднее сиденье машины. Аккуратность торможения и маневров привились сразу! © 55738 / «Подслушано»
- Живу в Германии, учусь водить. Еду второй раз в жизни за рулем, напряжение нереальное. Жара, я вся потная от страха и концентрации, и тут через дорогу в неположенном месте переходит старушка с магазинной тележкой. Я затормозила и бурчу по-русски: «Ну куда же ты поперлась, бабуля?!» Инструктор, восторженно: «Русский язык такой красивый!» © 78877 / «Подслушано»
- Учусь в автошколе. Часто бывает, что кто-то из учащихся едет за рулем, а кто-то сидит сзади. Был недавно случай. Сижу я на заднем сиденье автомобиля, впереди инструктор с моей одногруппницей. Инструктор ей говорит: «Ма-а-аш, не тормози! Ну что ты вечно на тормоз-то жмешь!» Она ему: «Да не нажимаю я на тормоз! Это вы специально держите!» Он ей в ответ: «Смеешься, что ли?! Не держу я тормоз!» Их дискуссия продолжалась до тех пор, пока инструктор не вырвал свою педаль тормоза и не положил ее на панель около спидометра со словами: «Вот тебе тормоз! Говорю же, что не держу!» © 48873 / «Подслушано»
- Мой инструктор по вождению, после того как нас подрезал другой водитель, сказал: «Езжай за ним: куда он, туда и мы. Будем его бесить». Наш соперник смог оторваться только через 20 минут преследования. Не думал, что вождение может быть таким захватывающим! © 17515 / «Подслушано»
- Несколько лет назад окончила автошколу, но до сих пор помню, как после нескольких занятий мой инструктор сказал великолепную фразу: «На дороге всегда помните про ПМС.» И это не то, о чем вы подумали! Это — «плавность, мягкость, спокойствие». В любой ситуации теперь повторяю это. © 50541 / «Подслушано»
- Мой автоинструктор говорил: «У меня 40 лет стажа и ни одной аварии. Знаешь почему? Потому что я езжу не так, как самый крутой в мире водитель, а так, как будто вокруг люди, от которых неизвестно чего ждать». Я тогда, в свои 18, сразу и не понял, что это правило — одно из самых важных по жизни вообще. © picolascagetyt / Twitter
- В автошколе на первом занятии на площадке увидела девушку, которая страшно тупила и постоянно сбивала флажки. По словам инструктора, на тот момент она уже месяца 3 училась. Прошло еще 4 месяца. Я отучилась, сдала экзамены, получила права. Проезжала как-то мимо той площадки и глазам не поверила, увидев ее же там же так же хаотично вращающую руль. Даже не представляю, какая сила может заставить так упорно учиться тому, что явно не дается. Но как же хорошо, что она не стала покупать права! © 48386 / «Подслушано»
- Когда только получил права и опыта еще мало было, ездил на машине друга за рулем, он рядом, на пассажирском. О том, что пора тормозить, я узнавал по тому, как он начинал топать, пытаясь нащупать педали. © Shagron9 / Pikabu
- Это замечательное чувство — когда ты легким движением руки паркуешься в узеньком месте, а на это смотрит твой инструктор по вождению, который отучил тебя 2 года назад и случайно оказался в это время в этом месте. Гордости не было предела! © 17960 / «Подслушано»
Бонус
- История рассказана автоинструктором. Далее от его имени: «Вызвал после рабочего дня такси, устал. Сажусь в машину на переднее сиденье справа и на автомате говорю таксисту: „А теперь включаем передачу, плавненько отпускаем сцепление и добавляем газ“. Таксист посмотрел пару секунд и говорит: „Да я как-нибудь разберусь“». © Bristel / Pikabu
А какие забавные водительские истории приключались с вами или вашими близкими?