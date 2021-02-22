19 человек, которые в автошколе не только получили водительские права, но и повеселились на славу

Учиться водить машину — большой стресс: мало того что от напряжения путаешь право и лево, так еще и не все опытные водители относятся к новичкам снисходительно и сигналят, стоит лишь немного ошибиться на дороге. Но некоторым ученикам везет, и им достается инструктор, который успевает не только учить всему необходимому, но шутить в нужный момент. Да и сами будущие водители не отстают, оставляя инструктору незабываемые впечатления, веселые истории на память, а иногда, чего уж греха таить, и пару седых волос.