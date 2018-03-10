19 человек, которые не боятся показаться другим чересчур экстравагантными

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Люди склонны зависеть от общественного мнения. И это неудивительно, ведь привычка соглашаться с группой уходит корнями в далекое прошлое: древний человек боялся быть отвергнутым племенем, ведь в одиночку он просто не выжил бы. Однако в современном мире все чаще можно встретить тех, кто руководствуется лишь собственными представлениями о прекрасном и чихать хотел на все смешки и косые взгляды.

AdMe.ru сделал подборку фотографий таких людей. Вы же не станете отрицать, что с ними любой, даже самый серый день сновится ярче, а настроение автоматически улучшается? Так давайте скорее зарядимся от них позитивом!

1. Счастье повсюду, просто нужно уметь разглядеть его

2. «Промелькнула мысль, что это самая эпичная прическа в стиле афро из всех, что я когда-либо видел»

3. Весна пришла!

4. «Они говорили, что я могу стать кем угодно. И я стал ананасом»

5. «У моей подруги была свадьба в средневековом стиле. И ее дедушка пришел в таком наряде»

6. Лучшего друга видно сразу

7. Вот кто точно не воспринимает жизнь слишком серьезно

8. Костюм для тех, кто очень любит суп

9. Вот что значит чувствовать себя везде как дома

10. Когда ты мастер своего дела и хочешь, чтобы об этом знали все

11. Пикачу существует, лови его скорее

12. Под надежной защитой штурмовика

13. «Мне бы прическу как в телевизоре...» — «Ни слова больше!»

14. Идеальный наряд для посещения магазина

15. Когда нужно всем показать, что ты успешный человек, а в метро вообще случайно попал

16. Рейс из Египта

17. Домой после трудного рабочего дня

18. Этюд «Пьяный парень»

19. Просто бабушка с креативным рюкзаком

Наверняка и вы встречали подобных персонажей в метро и на улицах города? А может быть, вы сами — любитель выделиться из толпы? Делитесь своими историями и впечатлениями в комментариях.