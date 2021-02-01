19 человек, которым смогла поднять настроение сущая мелочь

Наша жизнь — это не только крупные победы и провалы. Это еще и череда маленьких событий, которые происходят с нами каждый день. Подаренный ребенком цветочек; пара купюр, найденных в старой книге; приятный сюрприз от близкого человека — все это нельзя назвать грандиозными вещами. Но ведь даже этих пустяков достаточно, чтобы улыбнуться.

Нам в AdMe.ru кажется, что такие мелочи способны моментально поднять настроение и даже превратить плохой день в хороший. И герои нашей статьи наверняка с этим согласны.

«Почувствовала себя Белоснежкой»

«Была середина зимы в Новой Зеландии, но выглянуло солнце. На прогулке маленькая девочка подарила мне цветок. Я и сейчас улыбаюсь, глядя на это фото»

В упаковку поместились целых 2 сырные палочки вместо одной

«Нашел камешек с кусочком пирита»

«Этим утром в моем бассейне плавал лебедь»

«Кажется, соседка относится ко мне, как к одному из своих внуков. Каждый раз, когда мы встречаемся, она угощает меня печеньем, фруктами или еще чем-нибудь»

«Она впервые пришла и улеглась у меня на коленях. Я приютила ее 3 года назад»

На пицце оказалось гораздо больше начинки, чем нарисовано на упаковке

«Я проснулась утром, вышла на улицу и увидела это. Лепестки цветов вишни попали в лужу, и получилось вот такое розовое сердце»

«У нас с мачехой полностью совпали предсказания»

«Такой нужный отпуск подарит чудесное приключение».

«Свекровь всегда прячет деньги в подарочках для нас»

«Мы с семьей были в шахте. Только посмотрите, что мне посчастливилось там найти»

«Каждый раз, когда застегиваю и расстегиваю эти джинсы, получаю комплимент»

«Девочка, хорошо выглядишь сегодня».

«Я просто резал перец и нашел внутри этого милашку»

«Вчера было такое ужасное утро, когда кажется, что все идет наперекосяк. Решила выйти на пробежку и увидела эту надпись на машине»

«Надеюсь, сегодня с тобой случится что-нибудь хорошее».

«После переезда 2 года назад я заметил, что в моем районе много клевера. Мне так захотелось найти 4-листный, и вот наконец это случилось»

На этой пузырчатой пленке сердечки вместо кружочков

«Нашел старые канадские и американские купюры 1860–1870-х годов, спрятанные в книге моего дедушки»

«Сестра принесла мне какао с крошечным пряничным домиком на чашке»