19 человек, которые послали офис куда подальше и обустроили уютные рабочие гнездышки у себя дома

Удаленной работой сейчас вряд ли кого-то удивишь. Преимущества домашнего офиса — на поверхности: дольше спишь, не наводишь 3-часовой марафет перед выходом, ешь полезный завтрак (потому что не опаздываешь), а главное — не тратишь уйму времени на дорогу. Можно и дальше перечислять плюсы, но мы лучше покажем, как некоторым людям удалось свить свои уютные рабочие гнездышки.

В AdMe.ru часть сотрудников тоже работает удаленно, поэтому мы с большим любопытством посмотрели интерьеры хоум-офисов пользователей сети.

«Так выглядит мой уютный уголок рядом с рабочим столом»

Рабочее место с видом на природу, где каждого посетит вдохновение

— О, это точно Англия.

— Что меня выдало? Кирпич, здоровенная чашка или дождь?

— Вообще-то вас выдали садовые стулья.

«Мое маленькое укромное рабочее пространство»

C собаками комната смотрится еще уютнее. © WeirdEngineerDude / Reddit

«У меня есть домашний офис в саду в заснеженной Шотландии»

Выглядит просто божественно! Я уже представляю, как сижу там с чашечкой кофе или горячего шоколада, горит камин, а за окном идет снег. И чувствуешь себя так уютно, зная, что ты всего в нескольких шагах от дома. Это так мило! © Flashy_Piece / Reddit

«Я переделал ужасный чулан в крошечный уютный офис»

«Думал, что сделать из кладовки новый офис получится легко и быстро. Но на деле пришлось повозиться со штукатуркой и полом. Нашему дому 120 лет, поэтому с проводкой самостоятельно разбираться я не стал, а поручил электрику».

«Я наконец-то обновил свою рабочую зону»

«В скором времени я добавлю сюда еще больше растений»

«Мой кабинет в стиле бохо»

У меня такое ощущение, что я могу заказать здесь смузи. © brantlythebest / Reddit

«Пространство для творчества и работы»

— Зачем вам столько ковров?

— Коврики служат дополнительной шумоизоляцией, а также сохраняют тепло. Дело в том, что муж работает звукорежиссером, а под нами живет пожилая соседка. А когда я рисую, то открываю окна настежь. В комнате становится холодно, и коврики спасают на какое-то время.

«Наверное, я одна так сильно люблю свое рабочее место»

«Наша уютная гостиная одновременно служит и рабочей зоной»

Офис на свежем воздухе недалеко от Штутгарта

«Рабочее место и игровая зона»

Мое восхищение перевешивает только моя зависть. © R0BERT50N / Reddit

Кабинет, залитый весенним солнцем

Хоум-офис для максимальной производительности

«Мой рабочий стол с видом на Канадские Скалистые горы»

Я мечтаю жить в вашем офисе! © TaZmaniian-DeviL90 / Reddit

«Мой кабинет с видом на туманный лес»

Боже мой, какой красивый вид! © InvestigationAgency / Reddit

«Я работаю из дома, и кажется, у меня чертовски уютный офис»

Мне очень нравится естественное освещение. © thewiseandthelovely / Reddit

Рабочее место, утопающее в зелени

Я бы очень нервничал, поливая эти растения. © theonewhowavesback / Reddit