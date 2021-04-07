19 человек, которые послали офис куда подальше и обустроили уютные рабочие гнездышки у себя дома
Удаленной работой сейчас вряд ли кого-то удивишь. Преимущества домашнего офиса — на поверхности: дольше спишь, не наводишь 3-часовой марафет перед выходом, ешь полезный завтрак (потому что не опаздываешь), а главное — не тратишь уйму времени на дорогу. Можно и дальше перечислять плюсы, но мы лучше покажем, как некоторым людям удалось свить свои уютные рабочие гнездышки.
В AdMe.ru часть сотрудников тоже работает удаленно, поэтому мы с большим любопытством посмотрели интерьеры хоум-офисов пользователей сети.
«Так выглядит мой уютный уголок рядом с рабочим столом»
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Ваши коллеги восхитительны! © deep_fried_no / Reddit
Рабочее место с видом на природу, где каждого посетит вдохновение
- — О, это точно Англия.
— Что меня выдало? Кирпич, здоровенная чашка или дождь?
— Вообще-то вас выдали садовые стулья.
«Мое маленькое укромное рабочее пространство»
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C собаками комната смотрится еще уютнее. © WeirdEngineerDude / Reddit
«У меня есть домашний офис в саду в заснеженной Шотландии»
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Выглядит просто божественно! Я уже представляю, как сижу там с чашечкой кофе или горячего шоколада, горит камин, а за окном идет снег. И чувствуешь себя так уютно, зная, что ты всего в нескольких шагах от дома. Это так мило! © Flashy_Piece / Reddit
«Я переделал ужасный чулан в крошечный уютный офис»
«Думал, что сделать из кладовки новый офис получится легко и быстро. Но на деле пришлось повозиться со штукатуркой и полом. Нашему дому 120 лет, поэтому с проводкой самостоятельно разбираться я не стал, а поручил электрику».
«Я наконец-то обновил свою рабочую зону»
«В скором времени я добавлю сюда еще больше растений»
«Мой кабинет в стиле бохо»
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У меня такое ощущение, что я могу заказать здесь смузи. © brantlythebest / Reddit
«Пространство для творчества и работы»
«Наверное, я одна так сильно люблю свое рабочее место»
«Наша уютная гостиная одновременно служит и рабочей зоной»
Офис на свежем воздухе недалеко от Штутгарта
«Рабочее место и игровая зона»
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Мое восхищение перевешивает только моя зависть. © R0BERT50N / Reddit
Кабинет, залитый весенним солнцем
Хоум-офис для максимальной производительности
«Мой рабочий стол с видом на Канадские Скалистые горы»
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Я мечтаю жить в вашем офисе! © TaZmaniian-DeviL90 / Reddit
«Мой кабинет с видом на туманный лес»
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Боже мой, какой красивый вид! © InvestigationAgency / Reddit
«Я работаю из дома, и кажется, у меня чертовски уютный офис»
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Мне очень нравится естественное освещение. © thewiseandthelovely / Reddit
Рабочее место, утопающее в зелени
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Я бы очень нервничал, поливая эти растения. © theonewhowavesback / Reddit
А вам по душе работать из дома или вы являетесь адептом классического офиса?