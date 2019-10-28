19 человек, которые найдут оригинальный подход в любом деле

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Чтобы жизнь не начинала напоминать по вкусу пресный сыр, достаточно в любой ситуации хоть немного отходить от шаблонов. Например, как это делают герои данной статьи. Их гибкий ум то и дело ищет возможность проявить себя. За что они ни возьмутся — везде добавят добрую долю изюма или найдут решение, которое часто вызывает только один вопрос: а что, так можно было?

В эту подборку AdMe.ru попали люди, которых хлебом не корми — дай покреативить и лишний раз проявить свою находчивость.

19. «Все пишут, как похудели на 30, 50, 100 кг. Молодцы! Но никто не пишет, как он героически разжирел. Я буду первой! Я смогла! Слева — 2017 год, 55 кг, справа — 2019-й, 80 кг»

18. Действенный способ поднять свое объявление на Avito в топ

17. «Год назад я сильно перебрал в баре. Мой лучший друг заказал картину по фотографии с той ночи»

16. Девушка защитила кандидатскую диссертацию в юбке, которую она сделала из писем с предыдущими отказами

15. «Наконец-то нашел применение для шприцев, которые занимают целый ящик. 5 мл — идеальное количество сиропа для вафли»

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13. «Рабочий на моей фабрике носит ковбойскую шляпу поверх каски»

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«С возвращением домой из тюрьмы, милый!»

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В вашем окружении есть люди, которые могли бы легко занять свое место в этой подборке?